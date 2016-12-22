Arda’dan yine hat-trick!

Barcelona, İspanya Kral Kupası’nda Hercules’i 7-0 yenerek tur atlarken Arda Turan’ın performansı yine göz doldurdu

Kral Kupası’nın 4’üncü turunda oynanan rövanş karşılaşmasında Barcelona, ağırladığı Hercules’i 7-0 mağlup etti. Katalan ekibinin gollerini 37’nci dakikada Lucas Digne, 45’inci dakikada Ivan Rakitic, 50’nci dakikada Rafinha, 55, 86 ve 89’uncu dakikalarda Arda Turan ve 72’nci dakikada Paco Alcacer kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda, attığı üç golün yanı sıra ilk yarının son dakikasında ceza sahasında düşürülünce takımına bir penaltı kazandırdı. Milli yıldız, Rafinha’nın attığı golün de hazırlayıcısıydı.

Kariyerinin üçüncü hat-trickini yapan Arda, 6 Aralık’ta oynanan Şampiyonlar Ligi grubunun son maçında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach’a karşı hat-trick yapan Turan, Barcelona kariyerinde bunu ilk kez başarmıştı. Katalan ekibinde Luis Suarez ve Lionel Messi’nin ardından en golcü oyuncu olan Arda, Hercules maçındaki golleriyle bu sezon 20. maçında 11. golüne imza atan Arda bir sezonda en çok gol attığı sezonu şimdiden yakaladı. Barça’dan önce Atletico Madrid, Galatasaray ve Manisaspor formaları giyen milli oyuncu altyapısında yetiştiği sarı-kırmızılı kulüpte de aynı sayıya ulaşmıştı.

Yaz transfer döneminde Valencia’dan transfer edilen Paco Alcacer ve PSG’den kadroya katılan Lucas Digne, ilk gollerini kaydettiler.