Belçika futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Kevin de Bruyne, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Manchester City’den ayrılmak gibi bir planının olmadığını dile getiren yıldız oyuncu, uzun yıllar Etihad Stadyumu’nda boy göstermek istediğinin altını çizdi.

Kevin de Bruyne’ün açıklamaları şu şekilde:

“Manchester City’ye gelmeden önce Genk, Chelsea, Werder Bremen ve Wolfsburg’da oynadım. Henüz 25 yaşımda olmama rağmen hayatım koşuşturma içinde geçti. Artık uzun vadeli planlar yapmak istiyorum. Manchester harika bir şehir. Sevgilim Michele ile buradaki hayatımızı çok sevdik. İkimiz için de her şey iyi gidiyor. Manchester City muhteşem bir kulüp ve başarı için gerekli tüm imkanlara sahip. Diğer kulüplerle kıyaslandığında görkemli bir tarihe sahip olmayabilirler. Ancak bunu değiştirmek bizim elimizde.”