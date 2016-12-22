“Babel’in doğru transfer olduğunu düşünmüyorum”

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş’ın yeni transferi Ryan Babel’in siyah-beyazlı takıma beklenen katkıyı yapamayacağını iddia etti.

NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında Babel’in Beşiktaş’a transferini değerlendiren Mehmet Demirkol şu ifadeleri kullandı:

“Genelde İspanya -Türkiye transfer ilişkisi şöyle işler. Türkiye’den oraya gidenler başarılı olur, İspanya’dan buraya gelenler başarılı olamaz. Genelde bu böyledir. Ama istisnaları da vardır. Açıkçası ben şu ana kadar Babel’den beklediğimi hiç göremedim. Doğru bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Ben umutlu değilim.”