FIFA dünya sıralaması açıklandı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) Aralık ayı sıralaması açıklandı. FIFA’nın internet sitesinden açıklanan sıralamaya göre, Türkiye 851 puanla 24. sırada yer aldı.

Sıralamada Arjantin’nin 1634 puanla 1., Brezilya 1544 puanla 2., Almanya ise 1433 puanla 3. sıradaki yerlerini korudu.

A Milli Takımımızın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 1103 puanla 14., İzlanda 889 puanla 21., Ukrayna 804 puanla 30., Finlandiya 368 puanla 94 ve Kosova ise 135 puanla 165. sırada kendilerine yer buldu.

Sıralamada ilk 10 ülke şöyle:

1-Arjantin 1634

2-Brezilya 1544

3-Almanya 1433

4-Şili 1404

5-Belçika 1368

6-Kolombiya 1345

7-Fransa 1305

8-Portekiz 1229

9-Uruguay 1187

10-İspanya 1166

Kaynak: TFF