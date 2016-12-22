Mönchengladbach’ta Hecking dönemi

Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, Alman teknik adam Dieter Hecking ile 2019 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Borussia Mönchengladbach, 2-1’lik Wolfsburg yenilgisinin ardından teknik direktör Andre Schubert’in dün görevine son verildiğini duyurmuştu.

Bu açıklamanın üzerinden henüz bir gün geçmişken, Alman ekibi Dieter Hecking’in takımın başına getirildiğini kamuoyuyla paylaştı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki futbol adamıyla 2019 yılına kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Dieter Hecking, son olarak Wolfsburg’u çalıştırmış, alınan başarısız sonuçların ardından geçtiğimiz ekim ayında görevine son verilmişti.

Borussia Mönchengladbach, 16. haftası geride kalan ligde topladığı 16 puanla, 14. sırada yer alıyor.