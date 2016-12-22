Mourinho’nun 180 milyonluk planı!

Manchester United’ta beklentileri karşılamaktan uzak kalan Jose Mourinho, devre arası ve yaz aylarında kadrosuna katmak istediği isimleri belirledi

Benfica’nın gözde stoperi Victor Lindelöf’le imza aşamasına gelen Kırmızı Şeytanlar’ın iki transfer döneminde kadrosuna katmak istediği oyuncular için ayırdığı bütçe 180 milyon pound’a kadar çıkıyor.

Jose Mourinho’nun listesinin başındaki kişi Antoine Griezmann. Manchester Evening News’te yer alan habere göre Atletico Madrid’in 25 yaşındaki yıldızı, Portekizli’nin en çok istediği oyuncu. Griezmann geçen hafta verdiği röportajda Diego Simeone’nin kalmasını istediğini belirtmiş ve “Simeone hayatımdaki en önemli insanlardan biri. Yeni kontrata imza atmadan önce onu aramamın nedeni de bu. Bana Atletico’da kalacağını söyledi ve bu benim imza atmam için yeterli bir nedendi. İspanya’da çok mutluyum ve ondan öğrenecek çok şeyim var” demişti. Ancak Antoine’ın kardeş Theo Griezmann’ın Twitter hesabından yaptığı Manchester United içerikli paylaşımlar, kırmızı-beyazlı taraftarları oldukça heyecanlandırıyor. Antoine bu tweet’lerden sonra bir açıklama yapmak zorunda kalmış, “Manchester United ya da Paris Saint-Germain’e katılacağım yönünde birçok şey duyduğunuzu biliyorum ancak şu anda yeni kulüp aramıyorum. Ancak bir gün Paul Pogba’yla birlikte oynamak harika olabilir!” sözleriyle Manchester United’a açık kapı bırakmıştı.

Portekizli menajerin istediği diğer bir isim Monaco’nun başarılı orta sahası Tiemoue Bakayoko. Morgan Schneiderlin ve Bastian Schweinsteiger’in takımdan ayrılacak olmasının yanında Marouane Fellaini’nin durumunun belirsizliği ve Michael Carrick’in 36 yaşında olması Mourinho’yu transfere yönlendiriyor. Telegraph’ta yer alan habere göre Manchester United scout’larının uzun bir süredir Fransız oyuncuyu izliyor. Kırmızı Şeytanlar’ın scout’larının raporları, Monaco’nun bu sezon yakaladığı harika çıkışta kilit rol oynadığı yönünde. Bakayoko, Monaco’nun Tottenham’ı yendiği iki maçta da forma giymiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Telegraph, bu transferin en az 35 milyon pound tutacağını öngörüyor.

Antonio Valencia’nın 31 yaşında olması ve Matteo Darmian’ın Portekizli menajerin gözüne bir türlü girememesi üzerine rota Nelson Semedo’ya çevrildi. Bayern Münih’in de izlediği Semedo’nun 2021 yılında bitecek olan sözleşmesine göre serbest kalma bedeli 80 milyon avro. Ancak oyuncunun menajerinin Jorge Mendes olması, Manchester United’ın elini güçlendiriyor. Telegraph bu transferin 25 milyon avro civarında bir bedelle biteceğini iddia ediyor.