PSG’de rota Arsene Wenger

Daha önce Fransız teknik adamı takımın başına getirmek için girişimde bulunan PSG, bu kez mutlu sona ulaşmaya kararlı gibi…

The Sun’da yer alan habere göre, uzun zamandır Arsene Wenger ile ilgilenen PSG, tecrübeli futbol adamını Londra’dan koparmayı başaramamıştı. Bu kez işi bitirmeye kararlı olan Fransız devi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arsene Wenger’le bir kez daha masaya oturacak.

Katarlı iş adamı Nasser Al-Khelaifi’nin sahibi olduğu ve dünya futbolunun en zengin kulüpleri arasında gösterilen PSG’nin, reddedemeyeceği bir teklifle 67 yaşındaki teknik adamın karşısına çıkmayı planladığı ifade ediliyor.

Unai Emery yönetiminde beklentilerin uzağında bir sezon geçiren PSG, liderlik koltuğundaki Nice’in 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Fransız basınında yer alan haberlerde, kredisini erken tüketen Emery’nin başkent ekibindeki kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu belirtiliyor.

1996 yılında başına geçtiği Arsenal’de son şampiyonluğunu 2003-04 sezonunda yaşayan Arsene Wenger, 20 yıldır İngiliz ekibinde görev yapıyor.