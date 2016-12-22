Robben yuvada kalıyor

Bayern Münih, Hollandalı yıldızı Arjen Robben’in sözleşmesini uzatmak için harekete geçti

Bayern Münih’in CEO’su Karl-Heinz Rummenigge, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjen Robben ile yeniden anlaşmak üzere olduklarını açıkladı.

Bundesliga’da RB Leipzig’i 3-0 yendikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Rummenigge, “Sanırım her şey Ocak ayında belli olacak. Robben’in yeni sözleşme imzalaması konusunda oldukça iyimserim. İki taraf da bunu istiyor” dedi.

32 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon Bayern Münih forması ile 14 maça çıkarken 6 gol atıp 3 de asist verdi.