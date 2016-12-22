Ryan Babel İspanya’ya veda etti

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk hamlesini Ryan Babel’i kadrosuna katarak gerçekleştirdi

Dün gece İspanya Kral Kupası’nda Deportivo La Coruna formasını son kez giyen Babel, Real Betis karşısında bir gol attı ve İspanyol temsilcisine veda etti.

Hollandalı oyuncuyla 2.5 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş’ın gün içinde resmi açıklaması yapması bekleniyor. Babel, dünkü karşılaşma sonrasında siyah-beyazlı ekiple anlaştığını duyurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain’de geçirdiği 1 senenin ardından Deportivo’yla yarım sezon için anlaşan Babel, çıktığı 11 lig karşılaşmasında 4 gol atıp 1 asist yapmıştı.

Fanatik’in iddiasına göre Beşiktaş, Babel’e sezon başına 1.3 milyon avro garanti ücret ödeyecek.

Hollandalı yıldız, 2013-15 sezonları arasında Kasımpaşa forması giymiş ve çıktığı 59 maçta 14 gol atmayı başarmıştı.