Yıldızlar karması belli oldu

Son dönemde yaşanan bombalı saldırılara karşı olarak düzenlenen “Yıldızlar Karması” maçının kadroları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Vodafone Arena’da saat 19:00’da başlayacak dayanışma maçında forma giyecek olan yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra görev yapacak teknik adamları açıkladı.

Müsabakadan elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

“Yıldızlar Karması” maçında yer alacak oyuncu ve teknik adamlar şöyle:

Yerli oyuncular: Cem Özdemir (Adanaspor) Soner Aydoğdu (Akhisar Belediye) Gökay İravul (Alanyaspor) Serdar Özkan (Antalyaspor) Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Başakşehir) Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş) Harun Tekin (Bursaspor) Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor) Mehmet Topal (Fenerbahçe) Selçuk İnan (Galatasaray) Elyasa Süme (Gaziantepspor) Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor) Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa) Umut Bulut (Kayserispor) Ömer Ali Şahiner (Konyaspor) Erdal Kılıçarslan (Osmanlıspor) Mehmet Ekici (Trabzonspor) Burak Yılmaz (Beijing Guoan)

Yabancı oyuncular: Ousmane Viera (Adanaspor) Landry N’Guemo (Akhisar Belediye) Abdoulaye Ba (Alanyaspor) Samuel Eto’o (Antalyaspor) Rajko Rotman, Musa Muhammed (Başakşehir) Adriano, Fabri (Beşiktaş) Leonard Kweuke (Çaykur Rizespor) Joseph de Souza (Fenerbahçe) Bruno Mota (Gaziantepspor) Wesley Sneijder (Galatasaray) Andre Poko (Kardemir Karabükspor) Herolind Shala (Kasımpaşa) Jagos Vukovic (Konyaspor) Lukasz Szukala (Osmanlıspor)

Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediyespor), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor)