Draxler’de sona doğru

PSG, Unai Emery’nin isteği üzerine hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Teknik direktör Emery’nin hücumun iki kanadında da oynayabilecek bir futbolcu istemesinin ardından Julian Draxler’in transferi için Alman ekibiyle anlaşmaya varıldı.

L’Equipe’in haberine göre; PSG ve Wolfsburg, 23 yaşındaki futbolcu için 36 milyon avro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı.

Arsenal’in de peşinde olduğu futbolcuyla anlaşmaya varan Fransız ekibinin transferi, yeni yıla kadar resmileştirmesi bekleniyor.

Bu transferin ardından Ben Arfa ve Jese’nin ayrılışına onay verilmesi bekleniyor.