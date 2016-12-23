Gökhan Töre’nin bileti kesildi

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Beşiktaş’tan kiraladığı Gökhan Töre’yi devre arasında takımdan gönderecek.

İngiltere’nin The Sun gazetesi, West Ham United Teknik Direktörü Bilic’in ara transfer döneminde yollarını ayıracağı oyuncuların listesini yayınladı.

Buna göre beş futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verilecek ve bunların arasında Beşiktaşlı Gökhan Töre de var. Siyah-beyazlılardan 3 milyon Euro karşılığında bir sezonluğuna Londra ekibine kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun devre arasında geri gönderilmesi kesinleşti.

GİDECEK FUTBOLCULAR

Hırvat teknik adamın biletini kestiği ve takımla yolları ayrılacak diğer futbolcular şöyle:

Sofiane Feghouli

Jonathan Calleri

Simone Zaza

Alvaro Arbeloa