Nasri Sevilla tercihinden pişman değil

Yaz aylarında Beşiktaş’ın da kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Samir Nasri, Sevilla’nın harika bir kulüp olduğunu söyledi

Ağustos ayında Manchester City’den Sevilla’ya bir sezonluk süreyle kiralanan samir Nasri, kulübün dergisine röportaj verdi.

Sezon öncesi kampında iyi performans sergilediğini belirten Fransız oyuncu, “Sezon önüncesinde çok iyi durumdaydım, Guardiola da performansımdan memnundu kalmamı istedi ama değişikliğe ihtiyacım vardı” ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinde Jesus Navas, David Silva ve Nolito’dan kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığını söyleyen Nasri “Son sezon birçok sakatlık yaşadım ve yeni bir başlangıç yapmam gerekiyordu. Futbol hakkında bir şey biliyorsanız o da Sevilla’nın birçok oyuncuyu kendine getirdiğidir. Şehir, kulüp, yemekler ve kızlar hepsi güzel. Guardiola’yla konuştuğumda Juanma Lillo -Sevilla yardımcı antrenörü- ‘nun harika bir çalıştırıcı olduğunu söylemişti. Bunlar bilmem gereken şeylerdi.” ifadeleriyle tercihinin harika olduğunu belirtti.