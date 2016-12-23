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Oscar resmen Çin’de

Yazar: Yayın Tarihi: 23 Aralık 2016

Yıldız oyuncunun Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG’ye transferi resmiyet kazandı.

Transferin ardından Chelsea kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Oscar’a hizmetleri için teşekkür edilirken, bonservis ücreti hakkında bilgi verilmedi.

4,5 yıldır Chelsea forması giyen Oscar, teknik direktör Antonio Conte’nin 6. hafta itibariyle oyun sistemini 3-4-3’e çevirmesinin ardından ilk 11’deki yerini kaybetmişti.

İngiliz ekibinde bu sezon 9 maçta forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, istatistik hanesine sadece 1 asist yazdırabildi.

 

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