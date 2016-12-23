Rota yeniden Ben Arfa

PSG’nin Julian Draxler ile ilgilenmesi üzerine Ben Arfa’nın takımdan ayrılma ihtimali yükselirken, sarı-lacivertlilerin rotası yeniden Fransız oyuncuya döndü.

Fenerbahçe devre arası transfer dönemine hazırlanıyor. Milan’dan Jose Sosa ile temas kuran sarı-lacivertliler, Arjantinli futbolcudan olumlu yanıt alamadı. Beşiktaş’ın eski futbolcusu Sosa, terörü gerekçe göstererek Türkiye’ye dönmek istemediğini bildirdi. Bunun üzerine rota yeniden Hatem Ben Arfa’ya döndü.

Sene başında Nice’ten ayrılınca teklif götürülen Fransız futbolcu, tercihini PSG’den yana kullanmıştı. Ancak Paris’te işler bir türlü Ben Arfa’nın istediği gibi gitmedi. Düzenli ilk 11 şansı bulamayan Fransız futbolcu, son maçlarda kulübedeki yerini de kaybetmiş durumda. Paris ekibinin Wolfsburg’un yıldızı Julian Draxler’i kadroya katmaya yakın olması da Ben Arfa’ya yolun görünmesi anlamına geliyor.

Sarı-lacivertliler, Paris ekibiyle temasa geçerek transfer listesindeki yıldız futbolcuyu kiralama isteğini sunmayı planlıyor. Fransız kaynaklar da PSG’nin bu teklife sıcak bakacağını söylüyor.

Fransız futbolcu bu sezon PSG’de sadece 6 maçta ilk 11 şansı bulabildi. Ben Arfa’nın bu maçlarda 1 golü bulunuyor. Deneyimli futbolcu, 6 Ağustos’ta Lyon ile oynanan Süper Kupa maçından bu yana gole hasret kaldı. Ben Arfa geçtiğimiz sezon Nice formasıyla ligi 17 gol ve 6 asistle tamamlayarak dikkat çekmişti. (Ntvspor)