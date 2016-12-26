Arda Turan’a inciler

Real Madrid kulübüne yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinde yer alan haber-yorumda, Arda Turan’ın Barcelona’daki performansı hakkında övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Arda’nın transfer olduğu süreçte Barcelona’da başkanlık seçimi olduğu ve bu yüzden bu transferin bir pazarlama ürünü olabileceğinin düşünüldüğüne yer verilerek başlanan haberde, milli oyuncunun geldiği zamanda hem 6 aylık oynama yasağı hem de istenilen performansı sergileyememesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığı belirtildi.

Teknik direktör Luis Enrique’nin milli oyuncuyu Andres Iniesta’nın pozisyonunda düşündüğü ancak Arda’nın defansif görevlerini yerine getiremediği için kenara itildiğinin vurgulandığı haberde bu sezonun başında ise Neymar’ın olimpiyatlarda yer alması yüzünden tecrübeli futbolcunun Barcelona’da ileri uçta şans bulmaya başlamasının bir fırsat kapısı açtığı ifade edildi.

Arda’nın bu bölgedeki performansıyla 19 maçta 11 gol attığı ve gerçek pozisyonunun burası olduğunu kanıtladığı haberde vurgulanırken; bu değişim istatistiki verilerle de desteklendi.

(Gamaspor)