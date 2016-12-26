Cüneyt Çakır, dünyanın en iyi hakemleri arasında!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Cüneyt Çakır’ı 2016 yılının en iyi beşinci hakemi seçti.

Bu yıl 30’uncusu düzenlenen oylamaya 56 ülkeden gazeteciler ve uzmanlar katıldı. Oylamada 141 puanla ilk sırayı Mark Clattenburg aldı. İngiliz hakem bu sene hem Avrupa Futbol Şampiyonası finalini hem de Şampiyonlar Ligi finalini başarıyla yönetmişti.

Geçtiğimiz yıl yapılan oylamada üçüncü sırayı alarak Türkiye’de bir ilke imza atan hakemimiz Cüneyt Çakır, aldığı 28 puanla bu sezon beşinci sıradan listeye girmeyi başardı.

Listede ilk beşte geriye kalanlarsa şöyle: İtalyan hakem Nicola Rizzoli 65 puanla ikinci sırada, Macaristan’dan Viktor Kassai 55 puanla üçüncü sırada ve İsveç hakem Jonas Eriksson 43 puanla dördüncü sırada yer alıyor.