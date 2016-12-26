Gignac şampiyonluğa ulaştı

Meksika Açılış Ligi’nde play-off heyecanı dün gece sona erdi. Tigres, ağırladığı Club America’yı penaltılarda mağlup ederek şampiyon oldu

İki takım arasındaki ilk maç 1-1 berabere bitmişti. Lig finalinin rövanşı, Tigres’in evi Estadio Universitario’da oynandı. 89’uncu dakikaya kadar kırmızı kartın çıkmadığı maçın normal süresi 0-0 berabere bitti ve uzatmalara geçildi. Edson Alvarez, 95’inci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ancak Club America, Jesus Duenas’ın 119’uncu dakikada attığı gole engel olamayınca maç penaltılara gitti.

Ev sahibi takımda Jorge Torres ve Jose Rivas; Club America’da Rubens Sambueza, Paolo Goltz ve Ventura Alvarado kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Andre-Pierre Gignac, Juningo ve Pizarro, Tigres adına kullandıkları penaltıları gole çevirdi ancak Club America’da Da Silva, Romero ve Guemez kaçırdı. Ev sahibi ekip 3-0’lık üstünlükle mmaçı kazanan taraf olmayı başardı.