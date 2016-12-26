O gün İstanbul ekibi maçı 1-0 kazanmıştı ama yorumcular bordo-mavililerin bir ilkin heyecanını yaşamaktan asıl futbollarını oynayamadıklarını yazmıştı. İki ekip, Karadenizliler 2. Lig’deyken Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşmışlar ve 0-0’la 3-2’lik skorlarla gülen Kadıköylüler olmuştu. Ancak özellikle İstanbul’daki rövanş maçında Trabzonspor’un sahaya koyduğu oyun en kısa zamanda Fenerbahçe’nin başına büyük dertler açacağının ispatıydı. Öyle de oldu…

Fenerbahçe’yle Trabzonspor’un 8 Eylül 1974’te başlayan lig kapışması tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte sahaya taşlar, hatta soğanlar atıldı; koltuklar yakıldı; yarıda kalan maçlar oldu; iki takım birbirini şampiyonluktan etti; üzerine bir de şike soruşturması nedeniyle bitmek bilmeyen bir “Şampiyon benim” tartışması başladı. Tüm bunların ardından Şenol Güneş, Fenerbahçe’nin 1461 Trabzonspor’la oynadığı Türkiye Kupası maçındaki olayların ardından “İki takım arasındaki bu mesele 50 yıl bitmez” diyerek durumun vehametini ortaya koydu.

Daha 2. Lig’deyken dönemin en güçlü takımı Fenerbahçe’ye kafa tutan, ardından altı şampiyonluğunu alırken en çok sarı-lacivertlilerle mücadele eden Trabzonspor, tarihinin köşe başlarında yine aynı rakibi buldu durdu. İşte 40 yıl önce başlayan ve belki 50 yıl daha devam edecek Fenerbahçe-Trabzonspor savaşının altında da bu yatıyor. Bir zamanlar alt ettiği kendinden güçlü birine hep en kritik zamanlarda mağlup olmanın getirdiği dayanılmaz ağırlık.

“Gözümüzü açtığımızda rakip olarak Fenerbahçe’yi gördük”

“Böyle bir husumet var ama Şenol’un dediği gibi bir şey değil” diyor bordo-mavili ekibin unutulmaz isimlerinden Ali Kemal Denizci. İki takımda birden oynayan ilk futbolcu o. “İki kulüp de var olduğu sürece bu rekabet olacak ama düşmanlık değil bu. Nasıl ki Fenerbahçe kendisine rakip olarak Galatasaray’ı görüyorsa Trabzonspor da Fenerbahçe’yi ilk rakibi olarak görüyor. Bu normal; bizim zamanımızdan kalma bir gelenek.”

“Şenol Güneş’in söylediklerine hâlâ inanabilmiş değilim” diyen, artık aramızda olmayan Selçuk Yula iki takımın azılı bir şekilde rekabet ettiği günlerin önemli bir golcüsüydü. Güneş’in tespitine “Futbol oynamış bir insandan bunları duymak gerçekten inanılmaz, tüyler ürpertici. Trabzonlular bu düşmanlığı torunlarına ve hatta ondan sonraki kuşağa da aktaracak demektir bu. Buna inanmıyorum. Trabzonluların böyle düşündüğüne inanmıyorum. Bu şehrin değil, Şenol Güneş’in fikri” diyerek itiraz ediyordu. “Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a karşı hiçbir zaman böyle bir düşmanlığı olmadı. Değil, torunlarımız çocuklarımız da böyle bir şeye alet olmayacak. Bu yüzden Fenerbahçe’nin yapacağı, bu düşmanlığın bitmesini umut etmek. Fenerbahçe’nin ezeli rakibi kurulduğundan beri Galatasaray’dır. Bu Trabzonspor’u değersiz yapmaz ama gerçek bu. Trabzonspor’u ezeli rakip olarak seçen Fenerbahçe olmadı. Trabzonspor, Fenerbahçe’yi seçti. Bu da normal çünkü şampiyonluk için hep birbirimizi zorladık.”

“Rekabet o zaman daha büyük rekabetti ama maç sahada oynanır biterdi” diyen isim Şenol Güneş’in önünde libero oynayan ve altı şampiyonlukta da bulunan Necati Özçağlayan. “Düşünsenize o zamanlar ya Trabzonspor ya Fenerbahçe şampiyon oluyor yani maçların sonucu şampiyonluk için çok önemli. Bu uzun zaman böyleydi.” Eski Trabzonspor orta sahası İskender Günen “O zamanlar sadece saha içinde çekişme vardı. Biz gözümüzü açtığımızda rakip olarak Fenerbahçe’yi gördük. Biz şampiyon olduğumuzda ikinci Fenerbahçe olurdu, onlar şampiyon olduğunda ikinci biz olurduk. Diğer İstanbul takımlarının Galatasaray’ın ve Beşiktaş’ın adı bile geçmezdi.”

“Fenerbahçe karşıtlığının kaynağı aslında Trabzon şehrinin içinde gizli”

Gerçekten de öyleydi. Karadeniz ekibi ligdeki ilk beş şampiyonluğunu kazanırken bunların art arda olmasını sarı-lacivertliler engelledi. Şampiyonluk yarışında üç kez Fenerbahçe’yi arkalarında bırakmışlar ama 1977-78 sezonunda 1 puanla arkada kalmışlardı. Denizci “Şampiyon olmamızı Galatasaray’ın da engellediği oldu ama onlara karşı kimsenin bir düşmanlığı yok” diyerek bunun nedenini açıklıyor. “Trabzonspor’un eski renklerinin yani Trabzon İdmanocağı olduğu zamanlardaki renklerinin sarı-kırmızı olmasından dolayı Galatasaray, Trabzonlulara sempatik gelir.”

TRT’nin deneyimli Trabzon muhabiri Barış Yurduseven “Fenerbahçe karşıtlığının kaynağı aslında Trabzon şehrinin içinde gizli” diyerek bu duruma açıklık getiriyor. “Trabzon’da Trabzonspor kurulmadan önce iki kuvvetli kulüp vardı. Biri Trabzon İdmanocağı, biri Trabzon İdmangücü. İdmanocağı’nın taraftarları Galatasaraylılardan koyu Galatasaraylıdır. Renkleri de zaten sarı-kırmızıdır. İdmangücü’nün renkleri yeşil-beyazdır ve taraftarları ya Beşiktaş ya Fenerbahçe sempatizanıdır. İdmanocağı’nın Trabzon’da çok fazla taraftarının olmasından ve hepsinin koyu Galatasaraylı olmasından Fenerbahçe nasibini almıştır. Galatasaray’ın baş düşmanının Fenerbahçe olması daha Trabzonspor’un Fenerbahçe’yle aynı ligde oynayan takımı olmadan düşmanlarının olmasına sebep olmuştur.”

İki takım şampiyonlukta kapışsa da kendi aralarında oynadıkları maçlarda Trabzonspor kısa bir süre sonra inanılmaz bir üstünlük sağladı. İnönü Stadı’nda oynanan, Beleştepe’de maç izlerken aşağıya düşüp yaralananların olduğu karşılaşmada sarı- lacivertliler 6 Ağustos 1975’te 1-0 kazanmış ve ardından yedi yıl boyunca galibiyet görememişti. Aradaki 22 maçta Trabzonspor’a sadece dokuz gol atabildiler; 14 maçta bu mutluluğa bile erişemediler. 1977-78 şampiyonluğunu da iki maçı berabere bitirmeyi başararak kazandılar.

“Her maçı çok kolay kazanırdık” diyor Ali Kemal Denizci. “İstanbul takımlarıyla oynayacağımız maçlara bile rahat çıkardık çünkü gerçekten çok iyiydik. Böyle olduğu için hiç kimseyle sürtüşmemiz de olmazdı. Fenerbahçe’yi deplasmanda yenip geldiğimizde kim bize bir şey söyleyebilir ki zaten!”

Ya maç için birbirlerinin kentlerine gittiklerinde neler yaşıyorlardı? İskender Günen “Fenerbahçe maçlarından en az 15 gün evvel şehir havaya girerdi. Biz futbolcular şehrin o durumundan çok etkilenirdik” diyor, Ali Kemal Denizci de taraftarın reflekslerini anlatıyor: “Trabzon küçük yer. Fenerbahçe Trabzon’a geldiğinde herkes onların nerede olduğunu bilirdi. Kaldıkları otele giderler, davul zurna çalarlardı. Sarı-lacivert tabut getirir otelin önünde cenaze namazı kılarlardı. Biz İstanbul’da böyle bir şey görmedik çünkü İstanbul büyük bir şehir. İstanbul’a gittiğimizde Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımız da bizi iyi ağırlardı. Aynı takımda oynuyor gibi iyi anlaşırdık. Biz de onları Trabzon’da misafir ederdik.”

Fenerbahçeli Cem Pamiroğlu da Denizci’ye katılıyor. “Benim oynadığım zamanlarda Trabzon’da hepi topu iki otel vardı. Biz de sürekli aynı otelde kalırdık. Yoğun güvenlik önlemleri alınırdı. Taraftar otelin önünde toplanır, sabaha kadar davul, zurna çalardı. Bu onların üzerine düşen bir görev gibiydi. Yaptıklarını çok yadırgamıyorum çünkü bu birçok şehirde futbolcuların başına gelir. Çıkardıkları seslerden çok etkilendiğimizi söyleyemem.”

“Bir takımın şampiyonluk yarışında rakibini yenmesi çok önemlidir.”

İki takım 27 Kasım 1982 günü karşılaştıklarında aralarındaki rekabette oynadıkları 30 maçta skor 16-4 Trabzonpor’un lehineydi; 10 da beraberlik vardı. Bu süreçte Trabzonspor beş kez, Fenerbahçe iki kez şampiyon olmuştu. Sarı-lacivertlilerin o iki şampiyonluğundan ilki Karadenizlilerin 1. Lig’deki ilk sezonunda gelmişti. Gidişat 27 Kasım 1982 günü değişti. Selçuk Yula’nın üç gol attığı o gün Fenerbahçe rakibini 4-2 yendi ve şeytanın bacağını kırdı. Yula o günü anarken “Bir takımın şampiyonluk yarışında kendisine engel olacak rakibini yenmesi çok önemlidir. Bunun psikolojik boyutu da çok önemlidir, alınan puan zaten çok kıymetlidir” diyor.

İslam Çupi galibiyetin sadece bir galibiyetten ibaret olmadığının farkındaydı. “Fenerbahçe yedi yıl sonra dün, mükemmel bir oyunla Trabzon büyüsünü vücudundan koparıp Kurbağalıdereye’ye attı” diye yazarken bir yandan da sezonun ikinci yarısında bu kez deplasmanda sekiz yıl sonra gelen galibiyetin de yolunun açıldığını hissettiriyordu. O maçın da kahramanı Selçuk Yula olmuştu.

Bir önceki 1981-82 sezonunda Beşiktaş şampiyon olurken Trabzonspor’u geride bırakmıştı, ertesi yıl da Fenerbahçe hesabı kapatarak Karadenizlileri geçmişti. 1983-84’te bordo-mavililer yine şampiyon olsa da devamı gelmedi. İstanbullular, özellikle de Fenerbahçe nihayet Karadeniz fırtınasını dindirmeyi başardı ve daha da önemlisi ne zaman esmeye kalksa rüzgarı dindirme görevini inatla üstlendi.

Trabzonspor son şampiyonluğunun ardından sadece beş kez ikincilik kazanabilirken bunların dördünde Fenerbahçe’nin gerisinde kaldı. Karadenizlilerin Fenerbahçelilere öfkesi bu kurak dönemde iyice açığa çıktı. Kentte oynanan hemen her büyük maç öncesinde ve sonrasında olaylar yaşanmaya başladı. Özellikle 28 Mart 1992 günü olanlar rakip takım oyuncularının bile can güvenliğinin olmadığını ortaya koydu. O gün Trabzonspor Fenerbahçe’yi 3-2 yenmiş ve sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışında Beşiktaş’ın gerisine düşmesine sebep olmuştu. Bu “başarı” bile bazılarının rahatlamasını beraberinde getiremedi ve karşılaşmanın bitişiyle birlikte sahaya atlayan bazı taraftarlar Fenerbahçeli futbolculara saldırdılar. Semih Yuvakuran bariz bir biçimde dayak yedi ve başında iki santimetrelik bir yara açılmasını engelleyemedi. Trabzonsporlu futbolcular ve güvenlik güçleri sahaya inenlere engel olmaya çalışırken olaylar stat dışında da devam etti. Fenerbahçe otobüsü Hüseyin Avni Aker Stadı’ndan havaalanına gidene dek taşlandı, elinde çekiç olan bir taraftar futbolculara saldırmaya çalıştı, hatta bazı evlerden havaya ateş açıldı. Türkiye Kupası eşleşmesinde 1998’de Fenerbahçe teknik direktörü Otto Bariç’in sırtına atılan taş, sarı-lacivertlilerin sahadan çekilmesi, hükmen yenik sayılması ve kupaya bir yıl katılamaması da savaşın unutulmaz anlarından bir başkası…

“5 Mayıs 1996 hayatımın en kötü günü”

İki takım arasındaki ilişkiler bu noktaya gelmişken 1995-96 sezonundaki şampiyonluk yarışı ve sezonun bitmesine üç hafta kala 5 Mayıs’ta Trabzon’da oynanan maç bu iki takımın ilişkilerinde onarılamaz bir yara açtı. İskender Günen “1995-96 sezonu iki takımın birbirine düşmesindeki milattır” diyor. Sadece maçın sonucu değil, maçın öncesinde ve sonrasında olanları taraftarların hafızasından silmemiz çok zor. Fenerbahçe başkanının açık açık taraftarı kışkırtması var. O sezondan sonra Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki kadro kalitesi farkı da açılmaya başladı. Fenerbahçe o sezondan sonra üstün hale geldi.”

Sonradan Fenerbahçe formasını giyecek Ogün Temizkanoğlu o günü futbol hayatının en kötü günü olarak hatırlıyor. “Allah bizim şampiyon olmamızı istemedi. Adeta gökten önümüze koca bir taş düştü. O günün acısını hâlâ yaşıyorum. O maçtan sonra takımdaki herkes inancını kaybetti. Orhan Çıkrıkçı ile üç gün boyunca odamızdan çıkamadık. Ne yediğimiz belli ne uyuduğumuz. Hiçbir futbolcunun böyle bir acı yaşamasını istemem.”

Maçın ilk golünü atan Abdullah Ercan’ın da hissettikleri pek farklı değil. “Sonradan düşündüğümüzde Trabzonspor için dönüm noktası olabilecek bir şansı kaçırdığımızı daha iyi anladık” diyen Ercan da Fenerbahçe forması giyen Trabzonlulardan. “O sezon Trabzonspor şampiyon olsaydı 1996-2000 yılları arasında Galatasaray’ın yakaladığı yükselişi yakalayabilirdi.”

Bunlar Trabzon’un 1996 depreminin futbolcular nezdindeki yankısıydı; işin bir de taraftar yönü var. Trabzonpor taraftarı Adem Söğüt “Fenerbahçe’ye şampiyonluğu bıraktığımız gece Trabzon’da kimse uyumadı” diyerek yenilginin ve liderliği, dolayısıyla da şampiyonluğu kaptırmanın kentteki etkisini anlatıyor. O maç yeni nesil Trabzonsporlular üzerinde herkesten çok daha büyük etki yaptı. Adem Söğüt’ün şu sözleri her şeyi açıklıyor. “Bir keresinde Galatasaraylılar şampiyonluklarını kutluyordu. Sarı-kırmızı giyinmiş bir kadın gördüm, yanına gittim. ‘Şampiyon olmak nasıl bir duygu?’ diye sordum. ‘Nasıl anlatayım ki şimdi? Yaşamak lazım!’ dedi. Biz yaşamadık, bilmiyoruz. Ne yapalım! 1996’da çok hazırlanmıştık ama olmadı.” Başka iki taraftardan Orhan Kahraman “Trabzonspor ne Anadolu kulüplerine ne İstanbul kulüplerine benziyor. Biz aradaki başka bir sınıftayız. Diğerleri başarı sağlayamadıkça soğurken biz başarısızlıklara şahit oldukça hırçınlaşıyoruz” derken, Mehdi Çelenk “Trabzonspor’un başarısız olduğu zamanlarda Trabzon şehri birbirine girer, şehirde insanların suç işleme oranları artar” sözleriyle hüsran günlerinde kentin ruh halini ortaya koyuyor.