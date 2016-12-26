“Hakemler bu hafta Türkiye ligini sabote etti!”

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçları değerlendiren spor yorumcusu Mehmet Demirkol, hakemler konusunda dikkat çekici yorumlar yaptı.

NTV Spor’daki Spor Servisi programında Fuat Akdağ’ın sorularını yanıtlayan Demirkol’un değerlendirmeleri şöyle:

“BRUMA BİR DEĞİL İKİ DEFA YUMRUK ATTI”

“Hakemler inanılır gibi değil. Hangi maçta hangi hakem hangi saçmalığı yaptı, artık karıştırmaya başladık. Gerçekten çok acayip. Bruma’nın Alanya maçında yaptığı hareketin karşılığı net kırmızı kart. Bir değil iki tane yumruk savurdu. Bir yumruğun karşılığı kırmızı kart, iki tanesi ne renk bilmiyorum! Sağlı sollu vuruyor.”

“HALİS ÖZKAHYA DİZİLERDE OYNASIN”

“Halis Özkahya ile ilgili görüşüm net. Yakışıklı adam, dizilerde oynayabilir ama hakemlik yapmasın. Bakın bilerek söylüyorum; hakemler bu hafta Türkiye ligini sabote ettiler. Net olarak sabote ediyorlar. Diyecekler ki, ‘bilerek mi yapıyor?’ Ben de diyorum ki, ‘Bu yetenek ve bu form durumlarıyla bu hakemlere ısrarla maç yönettirmek, bilerek kasten yapmaktır.”

“HÜSEYİN GÖÇEK NE KONUŞTU DA O GOLÜ İPTAL ETTİ?”

“Hüseyin Göçek Adanaspor maçında Başakşehir’in golünü veriyor, sonra olduysa koşuyor yardımcısıyla konuşuyor, iptal ediyor. Ne konuşuyor olabilirler diye düşünüyoruz. Acaba Visca’ya mı çarptı? Halbuki böyle olmaması lazım. Halbuki hakem dediğin trafik polisi gibidir. Öyle olmalıdır. Başakşehir’in yerinde Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş olsaydı ortalık birbirine girmişti.”

“CÜNEYT ÇAKIR BU HALİYLE BİZİ DÜNYAYA REZİL EDER”

“Cüneyt Çakır’ın minimum 1 ay dinlenmesi lazım. Rize-Osmanlı maçında top kalecinin eline çarptı diye penaltı verdi! Cüneyt hoca bu form durumuyla yarın Şampiyonlar Ligi’nde aynı hatayı yaparsa dünyaya rezil oluruz! Kalecinin eline çarpan topa penaltı verilir mi ya! Maçları kim yönetirse yönetsin Cüneyt hocanın dinlenmesi lazım. Çünkü başımıza iş alırız. Hoca da biraz rahatlasın, nefes alsın. Bazı pilotlardan fazla uçuyor. Bizim kuşak Vanspor-Beşiktaş maçında Sergen’in frikik atışında verilmeyen penaltıyla büyüdü. Barajdaki Vansporlu oyuncu topu eliyle tokatlamıştı. Cüneyt Çakır’ın bu penaltısı da unutulmayacak.”

“HALİL UMUT MELER İÇİN FIFA’YA ŞİKAYET EDECEĞİM”

“Süper Lig’de 2 yılını doldurmayan Halil Umut Meler’i FIFA hakemi yapmak türk futbolunu sabote etmektir. Halil Umut Meler kurallara aykırı şekilde FIFA hakemi yapılıyor. Ben şimdi FIFA’ya gidip şikayet edeceğim, onlar da açıp bakacak. Ondan sonra ne olacak? Adamın kokartını sökecekler. O zaman ne olacak?”