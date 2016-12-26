Leicester taraftarından Vardy’ye destek

İngiltere Premier Ligi’nin son şampiyonu Leicester City’nin taraftarları, takımın yıldızı Jamie Vardy’nin aldığı üç maçlık cezayı protesto etmek için Everton maçına 30 bin ‘Vardy maskesi’yle geldi.

Vardy, 17 Aralık’taki Stoke City maçında Mame Biram Diouf’a yaptığı faul sonrası kırmızı kart görüp oyun dışı kalmış ve üç maç ceza almıştı. Noel’i takip eden ‘Boxing Day’ ve haftanın devamındaki maç periyodunda Vardy’nin oynaması için kulübün yaptığı itiraz, federasyon tarafından reddedildi.

Leicester Menajeri Claudio Ranieri’nin “Futbol için üzücü” sözleriyle tanımladığı Vardy’nin cezası, West Ham, Everton ve 2 Ocak’taki Middlesbrough deplasmanını kapsıyor.

Kulüp başkanı Vichai Srivaddhanaprabha’nın kararın ‘adaletsiz’ olduğunu ve itirazın reddedilmesinden duyduğu üzüntünün söylemesinin ardından harekete geçen taraftarlar, takımın evi ‘King Power’ı 30 bin Vardy maskesiyle doldurdu.