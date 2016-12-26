Pepe, Çin yolcusu

Real Madrid’in tecrübeli stoperi Pepe’nin, Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune’a transfer olacağı öne sürüldü.

Eflatun-beyazlılara yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin haberine göre; Hebei China Fortuna, Real Madrid’in tecrübeli stoperini transfer etmek için 10 milyon Euro önerdi. Bu teklif, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 33 yaşındaki oyuncuyu bedava kaptırmak istemeyen yönetimin iştahını kabarttı.

Bilindiği üzere Real Madrid, yaklaşık 10 yıldır formasını terleten Pepe’nin 2017 Haziran’ında bitecek sözleşmesini henüz yenilemedi. Portekizli savunmacı her fırsatta takımda kalmak istediğini dile getirse de, son dönemde artan sakatlıkları ve kilo problemi, taraflar arasında yeni sözleşme ihtimalini hayli zora sokuyor.

Real Madrid formasıyla La Liga’da bu sezon 8 maça çıkan Pepe, Şampiyonlar Ligi’nde ise sadece 1 maçta forma şansı bulabildi.

KADROSUNDA YILDIZLAR VAR

Çin Ligi’nde geçen sezonu 6. sırada bitiren Hebei China Fortune’un kadrosunda önemli isimler bulunuyor. Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Ersan Gülüm ile bir dönem Trabzonspor’da top koşturan Stephane Mbia, Çin ekibinin başarısı için ter döküyor. Hebei China Fortune, bu iki ismin yanı sıra Gervinho ve Lavezzi gibi bir dönem Avrupa futbolunda adından söz ettirmiş isimleri kadrosunda bulunduruyor.