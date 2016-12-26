Rıza Çalımbay’dan Eto’o açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adı Beşiktaş ile anılan Samuel Eto’o ve siyah-beyazlılardan istedikleri oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.

NTV Spor’a konuşan Rıza Çalımbay, Beşiktaş’tan istedikleri oyuncular hakkındaki soruya, “Kerim Frei’ı istedik Eğer uygun olursa alabiliriz. Belki Ömer Şişmanoğlu da olabilir. Necip’i de istedik ama hocası kesinlikle bırakmıyor” yanıtını verdi.

Samuel Eto’o’nun olası Beşiktaş’a transferi hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, “Ben bırakmak niyetinde değilim. Ama şartlar ne olmuştur, Eto’o ne düşünüyor bilemem. Başkan geçtiğimiz günlerde ‘bırakmayacağız’ diye bir açıklama yapmıştı. Şu an durum ne bilmiyorum. Şartlar uygun olursa ona göre hareket ederiz” şeklinde konuştu.