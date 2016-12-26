“Simeone, Atletico’yu seviyor!”

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Diego Simeone'yle kontratını revize etmenin onur olacağını söyledi

Arjantinli teknik adam Mayıs 2016'da Real Madrid'e penaltılarda kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinden sonra İspanyol ekibiyle 2020'ye kadar olan sözleşmesini 2018'e çekmişti

Sezon arasına lider Real Madrid'in 9 puan gerisinde giren Atletico Madrid'de, Diego Simeone'nin sezon sonunda takımdan ayrılarak Inter'in başına geçeceği dedikoduları vardı. Cerezo, tüm söylentilere rağmen tecrübeli çalıştırıcıyla yeniden anlaşmaktan gurur duyacağını söyledi.

AS'a konuşan başkan Cerezo, "Herkes neyi istiyor, arzuluyorsa onu söylüyor ancak geçerli olan tek şey Atletico Cholo'yla yazılı sözleşmemiz var. Kulübümüz birini istiyorsa, onu gerçekten seviyoruz demektir. Diego'nun takımdan ayrılmasını istemiyoruz." sözleriyle yeni sözleşme konusunda ümitli olduklarının altını çizdi.

Ligdeki performanslarına dair açıklamalarda da bulunan Cerezo, "Harika bir başlangıç yapamadık ama bunu tersine döndürecek vaktimiz hala var. Daha sezon ortasını bile bitirmedik. Her takımın inişli çıkışlı grafiği olur. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımız oldukça etkileyiciydi" dedi.

Atletico Madrid,Bayern Münih, PSV ve Rostov'un olduğu grupta 5 galibiyetle tur atlamış ve bir üst turda Leverkusen'le eşleşmişti.