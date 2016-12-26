Sneijder geçen sezonu geride bıraktı!

Galatasaray, evinde Alanyaspor’u 5-1’lik skorla mağlup ederken 1 gol 3 asistle oynayan Wesley Sneijder asist krallığında zirveye yerleşti

Sarı-kırmızılılarda Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Josue’nin attığı gollerin hazırlayıcısı olan Sneijder, asist sayısını 8’e çıkardı.

51’inci dakikada 1 de gol atan Hollandalı, Fenerbahçe’de top koşturan vatandaşı Jeremain Lens’i geride bırakarak asist krallığında zirveye oturdu.

Sneijder, geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de 25 maçta 5 gol atarken 7 de asist yapmıştı. Karşılaşma sonrasında konuşan tecrübeli futbolcu takım halinde oynamanın önemli olduğunu söylerken “Tek başınıza oynayamıyorsunuz. Benim dışımda arkadaşlarımın performansı da çok önemli. Kim gol atarsa kim asist yaparsa yapsın bizim için önemli olan 3 puanı almak. Noel’e girdik, şimdi kutlama zamanı” dedi.