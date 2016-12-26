Tarihi maçta kazanan Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 29’uncu dakikada penaltıdan Fernandao, 40’da Moussa Sow, 67’de Jeremain Lens’ten geldi.

Ezeli rakibi Fenerbahçe’ye farklı mağlup olarak Avni Aker Stadyumu’na buruk veda eden Trabzonspor’da ise Yusuf Erdoğan topu çizgiden elle çıkardığı gerekçesiyle 28’inci dakikada kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte puanını 31’e yükselterek ligin ilk yarısını lider Başakşehir’in 5 puan gerisinde 4. sırada tamamladı.

Kayserispor ve Adanaspor maçlarından üç puanla ayrılmasının ardından ligdeki galibiyet serisi Başakşehir karşısında sona eren Trabzonspor, Fenerbahçe’ye de mağlup olunca 18 puanda kaldı ve devreye 13. sırada girdi.