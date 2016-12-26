Toplu itirazlar sona erecek!

FIFA’da teknik geliştirme uzmanı olarak görev yapan Marco van Basten, hakemlerle futbolcular arasında yeni bir düzenleme gerektiğini açıkladı

52 yaşındaki efsane futbol adamı, BBC’ye yaptığı açıklamalarda futbolda da rugby gibi hakemlerle yalnızca takım kaptanlarının konuşmasını, bunun zaman geçirmeleri azaltacağını belirtti ve “Futbolcuların maçlarda daha saygılı davranışlar sergilemelerini istiyoruz. Maç sırasında hakemlere aynı anda itirazlar oluyor. Bunun önüne geçmeliyiz” dedi.

FIFA’nın aldığı video hakem uygulamasını da değerlendiren Van Basten, programın mükemmel olmadığını ancak kritik hataları azaltacağını düşündüğünü ifade etti. “Uygulama, güzel futbola, dürüst futbola yardımcı olacak. Böyle daha heyecanlı, daha spektaküler ve dürüst bir oyun izleyeceğiz. Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası’nda İngiltere’ye attığı golün, elle olduğunu hepimiz görmüştük, pozisyon çok açıktı ama gol geçerli sayıldı. Büyük maçlardaki bu tip büyük hatalar, herkesin eleştirmesini sağlıyor” diyen Hollandalı, FIFA’nın almak istediği 48 takım katılımlı Dünya Kupası kararını da değerlendirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya destek veren Van Basten, “İnsanların hoşuna gitmemesini anlayabiliyorum ancak kupaya 48 takımın katılması, organizasyonu daha eğlenceli hale getirecek” ifadeleriyle sözlerini bitirdi