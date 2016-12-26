Trabzonspor’da Mehmet Ekici belirsizliği

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuyla, bordo-mavili yönetim arasında yapılan sözleşme uzatma görüşmesinden sonuç alınamadığı iddia edildi.

TrabzonAjans’ın haberine göre, yeni sözleşmede yıllık 2 milyon 500 bin Euro isteyen Mehmet Ekici, bu rakamı son olarak 2 milyon 200 bin Euro’ya kadar indirdi. Yıldız oyuncu, istediği ücrette daha fazla indirim yapmayacağını yöneticilere bildirdi. Yönetim ise Mehmet Ekici’ye 1 milyon 700 bin Euro teklif etti.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamazken, tecrübeli orta saha oyuncusu ile bordo-mavili kulübün devre arasında yollarının ayrılacağı büyük oranda kesinleşti.

İsmi son dönemde Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici, bu sezon ligde 14 maça çıkarken 3 gol kaydetti.

26 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor’la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.