Trabzonspor’dan taraftarına uyarı

Bordo-mavili kulüp, bu akşam oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi, taraftarlarına yönelik uyarı mesajı yayınladı.

Trabzonspor’un resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“TFF ve UEFA Talimatları gereği stadyumlarda meşale yakmak, stadyumlara yanıcı, yakıcı maddeler sokmak, sahaya konfeti, su şişesi ve benzeri maddeler atmak, koltuk kırmak, merdiven boşluklarına oturmak ve kötü tezahüratta bulunmak kesinlikle yasaktır.

Ayrıca takımımızın daha önce oynadığı müsabakalarda taraftarlarımızın rakip takım veya takımlara yönelik kötü tezahüratları kulübümüzün ciddi oranda ceza ödemesine neden olmuştur.

Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmakta ve sonuç olarak daha da ağır boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca bu cezaların kulübümüze getireceği zararların yanı sıra, sebebiyet verenler de yasa gereği maddi ve manevi çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır.

Tüm taraftarlarımızdan konuya gereken hassasiyeti göstermelerini ve takımımızı maç boyunca centilmence desteklemelerini bekliyoruz.”