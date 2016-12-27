Özel Röportaj: Abdullah Avcı

Sezona müthiş giren ve Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturan Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı’nın ayakları yere sağlam basıyor. En büyük hedefiyse buradaki hikayesini zenginleştirmek!

Süper Lig’e yaptığınız harika başlangıçta Avrupa Ligi hazırlıkları için sezonu erken açmanızın katkısı olduğunu düşünüyor musunuz?

Bu yazdan ziyade son iki buçuk seneye dikkatli bakmak lazım. Oyun planı anlamında sürekli gelişen bir takımız, oyuncu kalitemiz her sene yükseliyor ve bu da özgüven anlamında bize katkı sağlıyor. İki sene önce takım savunmasına yoğunlaşıp bunu geliştirmeye çalıştık. Geçen sene ofansif anlamda, özellikle geçiş hücumlarında çok daha verimli olabileceğimiz planlar üzerinde çalıştık. Bu sene de takım yapısı ve kurgusu olarak ciddi gelişim gösteriyoruz. Tabii bunun en önemli nedenlerinden biri, Avrupa Ligi ön elemesinde Rijeka ve Şahtar Donetsk gibi takımlara karşı oynamış olmamız. Bu iki ekip de gerek oyun stratejisi, gerek planlama açısından Süper Lig’in üzerinde. Biz de o maçlarla sezonu açınca hangi seviyede olduğumuzu gördük ve yaptığımız hazırlıkların doğru yönde gittiğini tespit ettik.

Yaz döneminde Edin Visca’nın adının birçok kulüple anılması, transfer stratejinizi nasıl etkiledi?

Visca’lı-Visca’sız diye iki türlü plan yapmıştık ve bunu ona da söyledim. Cengiz Ünder, B planı olarak transfer edilmişti. Açıkçası kulübün menfaatleri doğrultusunda satılmasında sorun görmüyordum. Onu bu kulübe ben getirmiştim ve her sene kendini geliştirdi, geçen sezon da kariyer zirvesini yaptı. Bir kanat oyuncusunun ligde 17 gol ve beş asistlik performans sergilemesine pek alışık değiliz! En önemli özelliği, hiçbir sorununu sahaya yansıtmıyor olması. Birkaç kulüpten ciddi teklif aldığını biliyorum ancak Başakşehir’de kaldığı için de en ufak bir sıkıntısı olmadığından eminim.

Avrupa kulvarı açısından hangi konularda yetersiz kaldınız? En önemli dezavantajınız tecrübesizlik miydi?

Tarihimizde üç Avrupa eşleşmesi var; geçen sezon AZ Alkmaar, bu sezon da Rijeka ve Şahtar. Bu üç takım da Avrupa kupalarında sürekli boy gösteren ekipler. Hatta Şahtar sadece Avrupa Ligi değil, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kulüp. Biz hem kulüp, hem de oyuncu bazında biraz tecrübesiziz. O açıdan baş etmekte zorluk çektiğimizi söyleyebilirim ama tüm bunlar, Süper Lig’e çok daha iyi hazırlanmamızda da önemli etken oldu.

Süper Lig ile Avrupa’da oynamak arasında ne gibi farklılıklar var?

Avrupa’da hangi takımla karşılaşırsanız karşılaşın, hepsinin saha içinde belli bir ana stratejisi, birkaç tane alternatif planı olduğunu görürsünüz. Ayrıca ritim ve tempo açısından da üst düzeydeler. Süper Lig’de birçok takım tek bir planla oynuyor ve fazla taktiksel esneklik gösteremiyor. O yüzden Avrupa arenasına çıktığımızda geride kalıyoruz. Bu sadece kulüpler için değil, A Milli Takım için de geçerli. Türk futbolunun Avrupa’yla arasındaki en büyük farkın bu olduğunu düşünüyorum. Biz Başakşehir olarak kendimizi ayrı tutmaya çalışıyoruz çünkü önümüze ciddi hedefler koyduk.

Peki 14 yabancı kuralının bu seviye farkını nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

Yerli-yabancı rekabetini sağlayacak ortamı oluşturmazsan bunun hiçbir önemi yok! Türk futbolunun altyapısına eğitim amaçlı uygulama ve denetleme getirmeden bu kuralı istediğin kadar değiştir, sayıyı istediğin kadar çoğalt, bir yere gidemezsin. Sen beş Emre Belözoğlu, beş Arda Turan, beş Burak Yılmaz benzeri oyuncu yetiştir, dışarıda da o kadar yabancı oyuncu olsun, sonra kulüp olarak kimi alacağına karar verirsin. Bunu yapmadıktan sonra 14 yabancı kuralı getirince ne oluyor ki? Mesela yerli oyuncu oynatan kulüplere ödül veriyor musun? Şu an yerli oyuncunun anlam ifade etmediği bir futbol iklimine sahibiz ve her şey sonuçla alakalı olarak değerlendiriliyor. Mesela teknik adamlar inandıkları konulardan çok çabuk vazgeçebiliyor çünkü onlardan da kısa vadede sonuç alması bekleniyor. Başakşehir’i ayırıyorum çünkü burada çok daha izole bir yapı var. Başkan ve yöneticiler sürekli “Biz kulübü yönetiriz, saha işleri teknik direktöre ait” diyor. Bunu ülke geneline yayamazsan futbol iklimin hep bu seviyede kalır, sen de hep yerinde sayarsın!

Kafanızdaki Başakşehir’in yüzde kaçını şu ana kadar sahada görebildik?

Bunu yine bu sezon özelinde değil, iki buçuk yıllık bir süreç genelinde konuşmak lazım. Başakşehir’in başına ikinci kez geçtiğimde lige yeni çıkmış bir takım olarak sezonu dördüncü bitirdik. Ertesi sezon oyun olarak gelişen, topa sahip olma oranını ve hücum alternatiflerini çoğaltan bir takım oluşmaya başladı. Ligi yine dördüncü bitirmek de hedeflerimize ulaşmamız açısından özgüven verdi. Bu sezon yine onların üzerine koyarak ilerlemek en büyük amacımız. Kendimize hep ulaşılabilir hedefler koyduk. Lig başlarken bizi düşme adayı olarak gösterenler, şimdi şampiyonluktan bahseder hale geldi ama bizim ayaklarımız hep yerde. İki sezon üst üste dördüncü olduk ve bu sezon da oralarda gezinmek istiyoruz. Yarışın içinde devamlı yer almak çok önemli. Şu an için doğru yerde olduğumuzu düşünüyorum çünkü hep hafta hafta plan yapıyoruz. Yani sezon sonunu düşünüp hayaller kurmak yerine, bir sonraki hafta karşılaşacağımız rakibimize yoğunlaşıyoruz.

Henüz sahaya yansıtamadığınızı düşündüğünüz, geliştirmeniz gereken yerler var mı?

Tabii ki var. Mesela kenar ortalarını daha verimli biçimde kullanmalıyız. Yani sonuçlandırma açısından henüz istediğim seviyede değiliz. Ligin en çok gol atan takımlarından biri olabiliriz ama bu sayıyı daha da artıracak şansları yakaladık. Bunu geliştirebilirsek memnun olurum!

Alanyaspor maçının ardından “Güzel bir hikayemiz var, bunu zenginleştirmeye çalışıyoruz” şeklinde bir açıklama yaptınız. Oynadığınız oyunla mı, yoksa puan durumundaki yerinizle mi alakalı bir zenginlikten bahsediyoruz?

Oyun anlamında zenginleşirsen puan durumuna da yansır! İki senedir dördüncü olan bir takımız ve oyun kalitemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sahip olduğumuz istikrara bunu eklersek zaten puan durumunda da daha iyi yerlere gelebiliriz. İki sene önce bizim için “Sadece savunma yapıyorlar” deniyordu. İlk baştaki süreç için geçerli olabilir çünkü öncelikle takım savunmasını oturtmaya çalışıyorduk ama daha sonra ofansif anlamda sürekli seviye atlar hale geldik. Yine de insanlar nedense bunu görmüyor ya da görmek istemiyor. Savunma yapmadan futbol oynanır mı? Biz o dönem savunmayı yerleştirdik, geçen sezon geçiş hücumlarını hallettik, şu an set hücumlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlar kağıda yazıldığı kadar kolay şeyler değil tabii! 2006’da Süper Lig’e çıktığımızda da “iyi-güzel-doğru oyun”dan bahsetmiştim, 10 sene sonra yine aynı şeyi söylüyorum çünkü oyun kaliteniz, büyük aksilikler olmazsa, tabelaya yansır.

Sezon sonu için aklınızda bir sıralama hedefi var mı? Ligi nerede bitirirseniz kendinizi başarılı sayacaksınız?

İlk dördün içinde bitirirsek başarılı sayarım çünkü bizim için gerçekçi hedef bu. Sportif anlamda o yarışın içinde olmak çok önemli ama aynı zamanda burası bir şirket; yani kâr-zarar hesabı da yapmak zorundayız. Bunun dışına çıkmadan devam etmek de şart. Takım ve kulüp olarak parçadan bütüne gidiyoruz çünkü mesela “Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz” şeklinde bir hedef koyarsam oyuncularımın üzerine gereksiz bir yük bindirmiş olurum. Adım adım gitmek her zaman daha az yorucu ve daha sağlıklıdır.

Maç saatleriyle ilgili sıkıntılarınızı, oyuncularınızın biyoritim ve beslenme programlarıyla ilgili endişelerinizi sürekli dile getiriyorsunuz. Peki onları nasıl hazırlıyorsunuz?

Belli bir standarda oturttuktan sonra başarmak kolay oluyor. Futbolcu için antrenman ne kadar önemliyse iyi beslenme, iyi dinlenme de o kadar önemlidir. Biz de kulüpte bunu en iyi şekilde yapacak düzeni kurmaya çalışıyoruz. Eskiden futbolcu gelip tesislerde antrenman yapar, sonra çekip giderdi. Artık antrenman saatleri dışındaki süreç de futbolda çok önemli. Başakşehir futbolcuları sorumluluk açısından üst düzey olduğundan, saha dışında ne yapacaklarını söylememize gerek kalmıyor. Onlar kendilerine iyi bakıyor, biz de onlara iyi bakıyoruz. Maç saatleriyle ilgili uzun süredir ciddi bir sıkıntım var ve bu da Türk futbolundaki plansızlıktan kaynaklanıyor. Yine de bir şekilde adapte olmak zorundayız. Mesela hafta sonu maçımız 20:00’deyse, maçtan bir gün önce aynı saate antrenman koyuyorum. Aynı şey diğer saatler için de geçerli tabii. 25 Kasım’daki yayın ihalesinden sonra bunun mutlaka bir standarda oturtulması, Avrupa’daki gibi belli paket günler belirlenmesi gerek. Almanya’da, İngiltere’de, İtalya’da toplu maç oynanan belli saatler var ama bizde yok. Neden olmadığını bilen var mı? Bunun bir an önce belli bir plan dahilinde düzenlenmesi şart!

Türkiye’de planlanması gereken başka neler var?

TFF, kulüpleri sürekli denetlemek zorunda. Bir markadan bahsediyorsak, bu futbol ikliminde kim varsa buna sahip çıkmalı. Sahalardaki çim boyları, antrenman tesislerinin yeterliliği, altyapı antrenörlerinin kapasitesi vs. Ben kendi sahamda 1,3 santimetre çimlerle oynayıp, ertesi hafta Ankara’da 3 santimetre çimlerin olduğu sahaya çıkarsam nasıl bir futbol istikrarı sergileyebilirim ki? Bunun belli bir kuralı var ve her kulüp ona göre davranmalı. Kötü zemin nedeniyle oyuncumun çapraz bağları koptuğunda bunun hesabını kim verecek? Bir de yedek kulübesindeki oyuncu sayısıyla ilgili bazı değişiklikler yapılmalı. Neden sadece yedi oyuncu alabiliyorum? Dışarıda bıraktığım oyuncunun psikolojisini, takım içi rekabete etkisini benden başka düşünen var mı? Mesela 23 oyunculuk maç kadrosu olsun ve 12 oyuncumu kulübeye alayım; böylece hem teknik direktör olarak benim alternatiflerim çoğalsın, hem de oyuncu tribünde oturmak yerine takımla bir arada olsun. Ayrıca ısınmaya giden oyuncumun başına performans antrenörümü koyamıyorum. Neden? Kalabalık mı oluyor? Bu tarz birçok şey var ama bizden bu konularla ilgili fikrimizi alan yok!

Bu ülkede genç popülasyona en hakim teknik adamlardan birisiniz. Cengiz Ünder’i transfer ederken bu kadar çabuk katkı vereceğini düşünüyor muydunuz?

Cengiz’i iki senedir takip ediyordum, gelecek için yaptığımız yatırımlardan biriydi. Onu yavaş yavaş takıma adapte etmeyi düşünüyordum ama o kadar hızlı gelişim gösterdi ki bu süreci biraz öne çektik. Daha ilk antrenmanda kendini takıma kabul ettirmeyi başardı, herkesin güvenini kazandı. Topu atıyorsun, kaybetmiyor. İki ayağını da şahane kullanıyor, savunma arkasına koşu yapıyor, dripling üzerinden şut çekiyor… Oyuncular bunu görünce topu sürekli ona atmaya başladı mesela! Maçlarda forma buldukça kendini gösterdi ve bu seviyeye hazır olduğunu ispatladı. Edin Visca ayrılsaydı onun yerine başlatacaktım, artık onunla birlikte oynayacak seviyeye geldi. Çok özel bir oyuncu olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Bu gelişimini devam ettirirse çok daha iyi yerlere geleceğinden şüphem yok.

Takım içinde bir düzen kurabilmek için nasıl kurallar koydunuz? Bir yasak listeniz var mı?

Özgürlüklerim olduğu kadar duvarlarım da var tabii! Mesela saha içindeki planın ve kulüpteki düzenin dışına çıkmak kesinlikle yasak! Oyunculara çok yakın bir teknik direktörüm; benimle istedikleri zaman gelip konuşabilirler, ben de onlara düşündüklerimi hiç çekinmeden söylerim. Oyuncular, belirlediğim kurallar çerçevesinde davranıyorsa o özgürlüğü elde ediyor zaten. Yani benim yaptığım fazla bir şey yok, bütün sorumluluk oyuncularda. Saha içinde takıma, saha dışında da kulübe yakışır biçimde hareket ettikleri sürece sıkıntı yok. Bunu yapmayanlarla yollarımızı ayırıyoruz. Eskiden bu konuda daha sabırlıydım, A Milli Takım tecrübem sonrası biraz daha sabırsızlaştığımı söyleyebilirim.

Emre Belözoğlu’nu transfer ederken ne gibi beklentileriniz vardı? Saha içi ve dışında verdiği katkıdan memnun musunuz?

Fazlasıyla memnunum! Daha önce Milli Takım’da birlikte çalışmıştık ama kulüp takımında bu fırsatı bulunca ne kadar kaliteli olduğunu daha iyi anladım. Bence Türk futbol tarihinin en yetenekli üç oyuncusundan biri. Galatasaray, Fenerbahçe, İtalya, İngiltere, İspanya, Milli Takım… Kariyeri sürekli üst düzeyde geçen bir oyuncudan bahsediyoruz. O tecrübelerin ardından Başakşehir’e gelmesi kolay değildi ama yaklaşık iki ayda buradaki düzene adapte oldu. Şimdi futbolu bırakırsa yerine onun kadar kaliteli bir oyuncu bulabilecek miyiz diye düşünüyoruz. Geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermedi ama kulüp bünyesinde kalmasını çok istiyoruz.

Ferhat Öztorun, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Mehmet Batdal… Takımınızın bir rehabilitasyon özelliği olduğunu düşünüyor musunuz? Bu sezon kiraladığınız Mustafa Pektemek’ten ne gibi beklentileriniz var?

Onu A Milli Takım’a ilk alan benim. Sakaryaspor döneminden ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum, Gençlerbirliği’nde çok iyi performanslar sergilemişti ama Beşiktaş’ta beklenen seviyeye bir türlü ulaşamadı. Her şeyden önemlisi, karakter olarak çok düzgün biri. Çok ciddi bir potansiyeldi ama “sürekli sakatlanan oyuncu” algısı oluşunca bundan kurtulması kolay olmadı. Aslında onu geçen sene de istemiştim ama alamamıştık. Bu sezon hem o, hem Beşiktaş, hem de biz fedakarlık yaptık. Ligdeki ilk yedi maçta oyuna sonradan girip iki gol ve iki asistlik katkı sağladı. Bizim sistemimize uyum sağlamak kolay değildir ama Mustafa çok hızlı adapte oldu. Onu bazen Mehmet Batdal’la birlikte çift forvet olarak kullanmayı, bazen de tek santrfor olarak oynatmayı düşünüyorum. Takıma hücum anlamında ciddi esneklik kazandırıyor. Skor yapmaya devam ettiği sürece özgüveni de geri gelecek ve hak ettiği yerlere dönecek.