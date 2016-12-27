Chapecoense’yi taşıyan uçak yakıt yüzünden düşmüş

Chapecoense takımını da taşıyan ve Kolombiya’da düşen uçağın, inişe geçmeden evvel yakıtının bittiği açıklandı

Sivil Havacılık Ajansı’ndan yapılan açıklamaya göre Bolivya’nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya’nın Medellin kentine hareket eden ve Copa Sudamericana final maçını oynamak için seyahat eden Chapecoense takımını da taşıyan uçağın kara kutuları ve diğer delillerin incelenmesi tamamlandı. Raporda uçağın, inişe geçmeden önce yakıtının bittiği, kazanın bu yüzden gerçekleştiği belirtildi. İlk bulgulara göre uçak, teknik hata veya sabotaj ihtimalinden çok insan kaynaklı hatalar yüzünden düştü.

Kazadan kurtulan kabin görevlisi Erwin Tumuri de, Cobija kentinde yakıt ikmali yapmaları gerektiğini, ancak pilotun buna gerek görmediğini söylemişti. Tumuri, pilotun son ana kadar kendilerini yakıtın bittiğinden haberdar etmediğini de sözlerine eklemişti.

Havada 4 saat 20 dakika kadar kalan yolcu uçağı, Medellin Havaalanı’na iniş sırasında yakıt sızıntısından şüphenilen başka bir uçağa izin verilmesi nedeniyle bekletilmişti. Uçakta 9’u mürettebat, 68’i yolcu olarak bulunan 77 kişinin 71’i hayatını kaybetmişti. Bolivyalı yetkililer, uçağın sahibi LaMia Havayolları’nın CEO’su Gustavo Vargas’ı tutuklamıştı.

Bolivya Savunma Bakanı Reymi Ferreira, düşen uçakta “ucu ucuna” yetecek kadar yakıt bulunması nedeniyle bu kazayı “cinayet” olarak nitelendirmişti.