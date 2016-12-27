Chelsea, Courtois’nın alternatiflerini belirledi

Londra ekibi, Belçikalı file bekçisini sezon sonunda Real Madrid’e kaptırma ihtimaline karşı Joe Hart ve Jan Oblak’ı gündemine aldı.

Premier Lig’de yoluna dolu dizgin devam eden Chelsea, diğer yandan yeni sezonun planlamasını yapıyor. Zira Londra ekibi, kalecisi Thibaut Courtois’yı Real Madrid’e kaptırabilir. Chelsea ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki eldiven, kulübüyle sözleşme uzatmayı reddetmişti. Courtois’nın durumunu göz önünde bulunduran Chelsea yönetimi başarılı kalecinin alternatiflerini Joe Hart ve Jan Oblak olarak belirledi.

Manchester City’nin başına Pep Guardiola’nın gelişiyle ilk 11’deki yerini kaybeden Joe Hart, 1 yıllığına Torino’ya kiralanmıştı. Serie A ekibinde 16 maça çıkan 29 yaşındaki eldiven, bu maçların tamamında 90 dakika görev alırken, kalesinde 23 gol gördü. Joe Hart’ın Guardiola faktörü nedeniyle Manchester City’ye dönmek istememesi, Chelsea’nin iştahını kabartıyor. Londra temsilcisinin bu transfer için Manchester City’ye 12 milyon Euro önereceği iddia ediliyor.

Chelsea’de Courtois’nın yerine düşünülen bir diğer isimse Atletico Madrid’in Sloven file bekçisi Jan Oblak… 2014-15 sezonunda Benfica’dan İspanya’nın yolunu tutan 23 yaşındaki kaleci aynı sezonun 28. haftasında kaleyi Moya’dan devralırken ilk 11’deki yerini bir daha kaybetmedi. Slovenya milli takımının da kalesini koruyan genç eldiveni transfer edebilmek için Chelsea’nin hayli cazip bir teklifle Atletico Madrid’in kapısını çalması gerekiyor. Madrid ekibinde bu sezon 21 maça çıkan Jan Oblak kalesinde 15 gol gördü. Atletico ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki kalecinin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 35 milyon Euro…