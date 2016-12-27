Dursun Özbek gidişattan memnun

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, retro formaların lansmanında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Özbek’in sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

“İLK YARIDAN MEMNUNUM”

“16 maçlık ilk yarı periyodunu 3. sırada bitirdik. Lider ile puan farkı 3… Bu önemli bir fark değil. İlk yarıdaki sonuçlara bakıldığında son derece memnunum. Yarışta kafaya yerleşmiş üç takımdan biriyiz. Tatmin olmadığımız dönemler de oldu; başarılı olduğumuz maçlar da… Sabit performans sergilemek her zaman mümkün değil. Mart-Nisan-Mayıs ayı içerisindeki performansın daha önemli olacağını düşünüyorum. O dönem performansımız üst seviyeye çıkacaktır…”

“TAKVİYE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ…”

“İlk yarıda bazı eksikliklerimiz oldu. Sakatlıklardan çok çektik. Ara transfer döneminde takviye yapmayı düşünüyoruz. Ancak buradaki önemli faktör şu: UEFA tarafından gelen 65 milyon Euro gibi bir sınır var. Bu rakamı aşmamayı düşünüyoruz. Takımdan gidecek oyuncu olursa bunun yerine transfer yapacağız. Bu konuda da çalışıyoruz…”

“GALATASARAY’IN GELECEĞİNİ KURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Florya ve Riva konusundaki anlaşma bugün imzalandı. Emlak Konut, KAP’a bir açıklama yaptı. Ana protokol yapılmıştı. Buna ek bir protokol da bugün imzalanmış oldu. Riva ve Florya Galatasaray’ın geleceğinin yapılandırılması için önemli iki projeydi. Defalarca açıkladım; Galatasaray senede 40 milyon Dolar faiz ve kur farkı öderken bunun illa ki düzeltilmesi gerekiyordu. Onun için elimizdeki gayrimenkullerin değerlendirilmesi yönünde tercihimizi yapmıştık. Seçim manifestomda da belirtmiştim. ‘Yeni kaynak yaratarak bu durumdan çıkabiliriz’ demiştim. Galatasaray Genel Kurulu’na verdiğimiz sözleri yerine getirmek istemiştik. Galatasaray’a gelecek paranın hiç tereddüt olmadan Galatasaray’ın cebine girmesi yönünde arzum vardı. Bu konuda en sağlam yolun devlet olduğunu düşündük ve Emlak Konut ile bu sözleşmeyi yaptık. Nihai anlaşma da imzalandı. Bundan sonra bu projenin en iyi şekilde sonuçlanması için çalışıyoruz. Gelen rakamlar banka borçların tasfiyesi için kullanılacak. Borç yükünden kurtulan bir Galatasaray düşünün. Galatasaray’ın geleceğini kurmaya çalıyoruz.”