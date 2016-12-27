“Fenerbahçe’de geçirdiğim vakitten keyif alıyorum”

Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-0 mağlup ederken maçta yıldızlaşan Jeremain Lens, Türkiye’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Moussa Sow’un golünde asisti yapan Jeremain Lens, dakikalar 67’yi gösterdiğinde bu kez Senegalli’nin asistini boş geçmedi ve fileleri havalandırdı.

Yayıncı kuruluşun karşılaşma sonunda gerçekleştirdiği röportajda Fenerbahçe’de olmaktan memnun olduğunu dile getiren Lens, “Öncelikle hariak desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim. Sunderland’de zor bir dönem geçirdikten sonra buraya geldim. Hızlı bir şekilde takım adapte oldum. Bu süreci atlatmamda ve bu akşamki gibi performanslar göstermemde tüm arkadaşlarım bana yardımcı oldu” dedi.

Fenerbahçe’de kiralık olarak bulunan Lens, sarı-lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı sorusunaysa “Geleceğim tamemen bana bağlı değil. Söyleyebileceğim tek şey, Fenerbahçe’de geçirdiğim zamandan büyük keyif alıyorum. Taraftarların desteğini her zaman hissediyorum. Hala önümüzde ligin ikinci yarısı var. Umarım daha iyiye gider daha fazla gol atıp asist yapabilirim. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz ama önce sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışını sürdürmemiz lazım” sözleriyle açıklık getirdi.

Maçın ikinci golünü atan Sow ise hazırlayıcısı olan Lens hakkında övgüler dizdi. “Böyle paslar veren bir oyuncuyla oynamak, benim için çok güzel bir zemin hazırlıyor” diyen Senegalli, sözlerine “İki maçtır asistleriyle bana çok yardımcı oluyor. Geçen maç iki asist yaptı, bu akşam da bir golü hazırlayarak maçın adamı oldu. Çok iyi bir performans gösterdi” ifadeleriyle devam etti.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 10 lig maçına çıkan Hollandalı, attığı 2 golün yanında 8 de asist yapmıştı. Lens, dünkü karşılaşmada da bir gol hazırlayarak, asist krallığı yarışında vatandaşı Wesley Sneijder’in önüne geçmeyi başardı.