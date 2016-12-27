Fransız basınına göre, PSG’de forma şansı bulacağına inanan yıldız oyuncu, Fenerbahçe’ye transferine sıcak bakmıyor.

Sezon başında Nice’ten transfer edilen ancak PSG’de fazla süre alamayan Hatem Ben Arfa, yeniden Fenerbahçe’nin gündemine girdi. Türk spor basınında, sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuyu 6 aylığına kiralamak için PSG ile anlaşma sağladığı öne sürülürken, Fransa’dan gelen haberler bunun tersi niteliğinde…

Fransız spor basının önde gelen gazetelerinden L’Equipe, “Hatem Ben Arfa Paris’te kalmak istiyor” başlığıyla verdiği haberde, takımda düzenli forma şansı bulacağına inanan 29 yaşındaki oyuncunun Türkiye’ye gitmek istemediğini belirtti.

Haberde, Fenerbahçe’nin sezon başında da ilgilendiği Ben Arfa için PSG’ye teklif yaptığı doğrulanırken, sarı-lacivertlilerin transferi resmiyete dökme konusunda işinin hayli zor olduğu kaydedildi.

PSG formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Ben Arfa, teknik direktör Unai Emery’nin sonradan oyuna dahil ettiği hamle oyuncularından biri olurken, takımına 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

29 yaşındaki oyuncu özellikle geçen sezon Nice formasıyla gösterdiği 18 gol 6 asistlik müthiş performansla dikkat çekmişti.

Ben Arfa’nın PSG ile sözleşmesi 2018 yılında sona erecek.