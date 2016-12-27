Premier Lig’in zirvesi kayıpsız gitti

Dün gece İngiltere Premier Ligi'nde sekiz karşılaşma oynandı. Lider Chelsea, Manchester United, Manchester City ve Arsenal yoluna kayıpsız devam etti

Bournemouth'u Diego Costa ve N'Golo Kante'siz ağırlayan Chelsea, karşılaşmayı 3-0 kazanarak üst üste 12'nci maçından da galibiyetle ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. Antonio Conte, Premier Lig'de ilk 18 haftalık süreçte 15 galibiyet alan ilk teknik direktör oldu. Mavi-beyazlıların golleri 24'üncü dakikada Pedro, 49'uncu dakikada Eden Hazard'ın ayağından gelirken karşılaşmanın son golünü Steve Cook kendi kalesine attı. Eden Hazard'ın rabonasıysa sosyal medyayı en çok sallayan hareketlerden biri oldu. Chelsea, bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltti ve ikinci Manchester City'le olan 7 puanlık farkı korudu.

Londra temsilcisi, Crystal Palace'ı 1-0 mağlup ederek Premier Lig tarihindeki 500'üncü galibiyetini almış ve bunu başaran 3'üncü takım olmuştu. 1992-1993 sezonunda bu yana oynanan Premier Lig'de daha önce Manchester United (594) ve Arsenal (512) bu sayıyı geçmişti.

Zirve yarışını sürdüren Arsenal, Tony Pulis'in çalıştırdığı West Bromwich Albion'ı ağırladı. %76 topla oynama oranına ulaşan Arsenal'de 3 puanı getiren golü 87'nci dakikada Olivier Giroud attı. Üst üste aldığı Everton ve Manchester City mağlubiyetlerinden sonra yara saran Arsenal, 37 puanla 4'üncü sırada yer aldı.

Jose Mourinho ve öğrencileri, bir dönem Manchester United'ı çalıştıran David Moyes'un takımı Sunderland'i konuk etti. Karşılaşmaya Zlatan Ibrahimovic damga vurdu. İsveçli, 39'uncu dakikada Daley Blind'in attığı golün hazırlayıcısı olurken 82'nci dakikada kendisi sahne aldı ve farkı ikiye çıkardı. 17'nci lig maçında 12'nci golünü atan Ibra, Henrikh Mkhitaryan'ın attığı golün de asistini yaptı. Üst sıralardan kopmamak isteyen Kırmızı Şeytanlar, puanını 33'e yükseltti ve üstündekilere "Ben buradayım" mesajı verdi.

Sezona aldığı 6 galibiyetle harika bir başlangıç yaptıktan sonra oynadığı beş maçın yalnızca birini kazanabilen Manchester City, Chelsea takibini sürdürüyor. Üst üste üçüncü galibiyetini Hull City karşısında alan mavi-beyazlıları, zafere ulaştıran golleri Yaya Toure, Kelechi Iheanacho ve Curtis Davies (k.k) attı. Manchester City'nin genç Nijeryalısı Iheanacho Premier League'de çektiği 19 isabetli şutta 12 gol buldu.