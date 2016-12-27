Rigobert Song: “Hayatımı köpeğime borçluyum”

- Haber
- Röportaj
- Hikaye
- Analiz
- Fotoğraf
- Dergi
- FourFourTwo TV
Galatasaray’ın ve Trabzonspor’un eski futbolcusu Rigobert Song, geçirdiği beyin kanamasından sonra yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı
Kamerunlu eski futbolcu, L’Equipe Gazetesi’ne verdiği röportajda kendisini hayata döndürenin köpeği olduğunu anlattı. “Köpeğim yere yığıldığımı gördüğünde deli gibi havlamaya başlamış. Bir şeylerin ters gittiğini anlayan apartman görevlisi de ne olduğuna bakmak için evde olup olmadığıma bakmış. Sesimin çıkmadığını fark edince de içeri bakıp beni görmüş. Bu sayede hemen ambulans çağırılmış ve hastaneye kaldırılmışım. Böyle bir köpeğe sahip olmaktan farklı olarak başka bir şansım da yere düşüş şeklim. Yan olarak değil de sırtüstü düşsem dilim soluk boruma kaçabilirmiş.”
Song verdiği röportaja ek olarak çok uzaklardan geri döndüğünü söyledi. Ekim ayından beri toparlanmaya çalıştığını ve yeni yeni kendine geldiğini ekledi. Futbolcunun rehabilitasyon süreci devam ediyor.
Fiat, “Engelsiz Hareket” çatısı altında hareket kabiliyeti kısıtlı sürücülerin ve yolcuların başkalarına bağımlı kalmadan seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla bir çalışma başlattı. Fiat, bu bağlamda bünyesinde bulunduğu TOFAŞ’ın basketbol liginde yer...
Copyright © 2015 - Four Four Two Türkiye
Hiç Yorum Yok