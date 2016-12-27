Rigobert Song: “Hayatımı köpeğime borçluyum”

Galatasaray’ın ve Trabzonspor’un eski futbolcusu Rigobert Song, geçirdiği beyin kanamasından sonra yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı

Kamerunlu eski futbolcu, L’Equipe Gazetesi’ne verdiği röportajda kendisini hayata döndürenin köpeği olduğunu anlattı. “Köpeğim yere yığıldığımı gördüğünde deli gibi havlamaya başlamış. Bir şeylerin ters gittiğini anlayan apartman görevlisi de ne olduğuna bakmak için evde olup olmadığıma bakmış. Sesimin çıkmadığını fark edince de içeri bakıp beni görmüş. Bu sayede hemen ambulans çağırılmış ve hastaneye kaldırılmışım. Böyle bir köpeğe sahip olmaktan farklı olarak başka bir şansım da yere düşüş şeklim. Yan olarak değil de sırtüstü düşsem dilim soluk boruma kaçabilirmiş.”

Song verdiği röportaja ek olarak çok uzaklardan geri döndüğünü söyledi. Ekim ayından beri toparlanmaya çalıştığını ve yeni yeni kendine geldiğini ekledi. Futbolcunun rehabilitasyon süreci devam ediyor.