Tribünde engeller kalkıyor!

Fiat, “Engelsiz Hareket” çatısı altında hareket kabiliyeti kısıtlı sürücülerin ve yolcuların başkalarına bağımlı kalmadan seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla bir çalışma başlattı.

Fiat, bu bağlamda bünyesinde bulunduğu TOFAŞ’ın basketbol liginde yer alan Tofaşspor’un basketbol salonunu öncelikle engellilerin ulaşımına uygun olarak inşa etmişti. Stada ulaşan engelli taraftarların pota arkasından güvenilir olmayan alanlarda ve refakatçilerinden ayrı maç seyretmelerinin uygunsuz olduğunun fark edilmesiyle birlikte Engelsiz Tribün’ün inşasına başlandı ve 4 aralık pazar günü oynanan Tofaş-Fenerbahçe maçında açılışı yapıldı.

Proje, sadece ürün bazlı çalışmaları değil, engelliler için toplum bilinci ve duyarlılık oluşturmayı da hedefliyor.

Engelli bireylerin sosyal hayatın içinde daha çok yer almalarını desteklemek amacıyla kurulan 58 kişi kapasiteli tribüne ilgi büyüktü. Salonu dolduran 6 bin 800 izleyicinin alkışları eşliğinde tribünün ilk engelli konukları, maç öncesinde, iki takımın sporcuları ile birlikte sahaya çıktı. Ve sahadan basketbola duydukları tutkuyla herkese “Haydi maça gel!” diye seslendiler.

“Haydi maça gel” hareketini ve bu hareketin amacını daha geniş kitlelere ulaştırabilmek içinse basketbol maçlarına 33 yıldır hiçbir engel tanımadan giden Alper Şirvan’ın hikayesini anlatan bir video çekildi. Bu hareket, salonlarda seyir imkanını yeterli bulmadığı için maçlara gitmeyen tüm engelli taraftarların fikirlerini değiştirecek. Herkes maç heyecanını tribünde yaşayacak. Darısı basketbol, futbol, voleybol fark etmeksizin tüm tribünlerin başına!