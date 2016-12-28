Anthony Knockaert babasını andı

Brighton & Hove Albion’da forma giyen Anthony Knockaert, kasım ayında kaybettiği babasını, QPR’a attığı golden sonra yaptığı sevinçle andı

Maçın 69’uncu dakikasında farkı üçe çıkaran golü atan Fransız oyuncu, golden sonra saha kenarına koşarak babasının fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi tribünlere gösterdi ve sonrasında öptü. Karşılaşma sonunda konuşan Knockaert, “Babamı kaybettiğimdem bu yana iç sahada attığım ilk goldü ve onu sevdiğimi göstermek için ilk fırsatımdı” dedi.

Daha önce Guingamp’ın Ligue 1’e çıkmasında payı bulunan Knockaert, Leicester City’le 2013-14 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Ayrıca Leicester City, 2012-13 sezonunda Fransız oyuncuyu yılın genç futbolcusu seçmişti.

Brighton karşılaşmayı 3-0 kazanarak galibiyet serisi 17’ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.