Felipe Melo ülkesine dönüyor

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Interli Felipe Melo, ülkesinin takımlarından Palmerias’a transfer oluyor.

2011-2015 yılları arasında Galatasaray’da da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, Inter’den ayrılarak ülkesine dönmenin eşiğinde. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Palmerias, Felipe Melo ile transferi hakkında her konuda anlaşma sağladı. Buna göre Melo’nun Palmerias ile aylık 85.000 Euro ve performans bonusları karşılığında 3 yıllık kontrata evet dediği öne sürüldü.

Sao Paulo ve Valencia ile de adı geçen 33 yaşındaki oyuncunun Palmerias’a transferi için kalan tek engelin kulüplerin anlaşması olarak gösterildi.

Inter’in orta saha rotasyonunda kendisine yer bulmakta zorlanan Melo bu sezon mavi siyahlı ekipte 10 maçta 499 dakika süre bulabildi.

TEMSİLCİSİ VE PALMEIRAS DOĞRULADI

Melo’nun temsilcilerinden Gustavo de Souza, “Melo’nun transferi için Palmeiras ile görüşüyoruz. Transferin resmiyet kazanması için her şey Inter’e bağlı” diye konuştu.

Palmeiras Futbol Direktörü Alexandre Mattos ise, “Melo transfer listemizdeki oyunculardan biri ve bize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.