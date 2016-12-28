Fenerbahçe Lens’ten vazgeçmeyecek

Sarı-lacivertlilerde kariyerinin belki de en iyi performansını sergileyen Jeremain Lens, taraftarın sevgilisi oldu. Taraftarlar Lens’in bonservisinin alınması için sürekli talepte bulunurken yönetim de elini kolunu bağlayan UEFA kriterleri karşısında bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor.

Önümüzdeki sezon sattığı futbolcu bedeli kadar transfer yapabilecek olan Fenerbahçe’nin, Lens’i yine kiralamaktan başka şansı yok gibi… Bunun için de bonservisi elinde tutan Sunderland yönetimini ikna etmek zorunda.

Takvim’in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi 7 milyon Euro satın alma opsiyonunu ortaya koyarak Hollandalı oyuncuyu 1 yıl daha kiralamak için çaba sarfedecek. Bunun için de Lens’ten Sunderland yönetimine baskı yapması istenecek.

Süper Lig’de 7 asist ve 2 gollük performansı bulunan Lens, deplasmanda 3-0 kazanılan Trabzonspor maçında 1 gol 1 asiste imza atarak galibiyette büyük pay sahibi olmuştu.