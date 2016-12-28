Galatasaray, Ahmet Çalık transferi için görüşmelere başladı

Uzun süreden beri her transfer döneminde adı İstanbul takımlarıyla anılan Ahmet Çalık için Galatasaray’ın görüşmeleri sürüyor

Gençlerbirliği kulüp yetkililerince yapılan açıklama resmi görüşmelere başlandığı açıklanırken, futbolcu da iki kulüp arasındaki temastan haberdar olduğunu iletti. 22 yaşındaki savunma oyuncusu Gençlerbirliği altyapısında yetişti ve 16 yaşından itibaren Milli Takım’da kendi yaş gruplarında düzenli olarak forma giymeye devam ederek A takıma kadar yükseldi.

Ahmet Çalık’ı yakından tanımak için FourFourTwo’ya verdiği röportajı okuyabilirsiniz.

AHMET YILMAZ ÇALIK

“İlk hayalim gerçekleşti. Sırada…”

Gençlerbirliği’nde oynayabilmek için stoper olduğunu söyledi, Hacettepe’ye gönderilmemek için sonuna kadar direndi. Ödülü mü? Fatih Terim’in karşısında titremek ve milli formayı giymek!

Röportaj Hilal Gülyurt Fotoğraf Barış Tekin

Gençlerbirliği’nden milli takıma ilk kez ne zaman çağırıldın? Bu Gençlerbirliği’ndeki durumunu nasıl etkiledi?

2004 yılında Gençlerbirliği’nin yaz okuluna gitmiştim. Üç ayda bir seçme yapıyorlardı, o seçmelerden birinde beni altyapıya aldılar. Çok fazla futbolcu vardı, ben de onlardan biriydim. U-16 milli takımına seçildiğim zaman kulüpteki herkes beni tanımıştı.

Hangi futbolcularla milli takımda uzun zamandır berabersin?

Salih Uçan, Enver Cenk Şahin ve Okay Yokuşlu’yla o zamandan beri arkadaşız. Artık milli takım dışında da görüşüyoruz.

Milli takımlarda ilk defa ne zaman kaptan oldun?

20 yaşımdayken, Ümit milli takımda oldum. Önce biraz paniklemiştim ama zamanla alıştım. Gençlerbirliği’nde de Doğa Kaya’nın olmadığı maçlarda kaptanlık yapıyorum. Bütün takımın sorumluluğunu almak kolay değil ama gurur verici.

A milli takıma seçildiğini nasıl öğrendin? İlk yaptığın şey ne oldu?

Mersin İdman Yurdu maçından önce kulüp doktorumuz söyledi. O an ne yaptığımı hatırlamıyorum ama saunadaymışım gibi ter boşaldı. Ne yapacağımı bilemiyordum ama yerimde de duramıyordum. Allah’tan maç başladı da enerjimi boşalttım! İlk hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum. Heyecandan valizimi toplayıp yola çıktım hemen.

Diğer hayallerin ne?

Avrupa’da hedeflediğim takımın formasını giymek. Milli takım bunun için de bir fırsat olacak. Arda Turan gibi bir futbolcuyla takım arkadaşı olmak, ondan deneyimlerini dinlemek benim için çok önemli.

Kampta fırsat buldukça Arda’ya neler sordunuz?

Beğendiğimiz futbolcuların antrenmanlarda nasıl çalıştığını sorduk. Pas çalışmalarında sadece Pique ortadan çıkmıyormuş.

Fatih Terim’in seni uyardığı, özel olarak konuştuğu konular oldu mu?

Kampa katıldığım ilk gün beni odasına çağırdı. Konuşmaya başlayıncaya kadar çok heyecanlıydım ama söylediklerini duyunca çok mutlu oldum. Bana beni uzun süreden beri takip ettiğini söyledi. Daha önce de çağırmayı düşünmüş ama biraz daha olgunlaşmamı beklemiş. “Rahat ol, buraya daha çok gelip gideceksin” dedi. Hayatımda duyduğum en güzel şey bu olabilir!

Bu cümleyi duyana kadar yaptığın en doğru şey, aldığın en önemli karar neydi? Çalışmak için kız arkadaşını mı terk ettin? Ailenin eğitim ısrarına mı direndin?

Aileme değil de altyapıdaki hocamın kararına direndim. Beni Hacettepe’ye göndermek istemişti. Girmemek için yapmadığım şey kalmadı. İyi ki gitmemişim çünkü o sezon bir yoklukta Fenerbahçe maçına ilk 11 olarak çıktım.

Boyunun çok uzun olmamasına rağmen son zamanlarda artık kafayla goller de atmaya başladın… Sarkaç toplarla ne zamandan beri çalışıyorsun?

U-15 Akademi Ligi’nde şampiyon olmuştuk. O maçlardan sonra kulüpteki antrenmanlar haricinde de kendimi geliştirmem gerektiğini anladım. Hâlâ da çalışmaya devam ediyorum. Özellikle kum zeminde koşmak ikili mücadeleler için çok işime yarıyor. Duran topları değerlendirebilmek için de idmanlardan sonra özel çalışıyorum. Bir de boksun çok faydasını gördüm. Tabii ki boks maçı yapmıyorum ama maça çıkacak gibi çalışıyorum.

Seni kızdıran biri olduğunda üzerinde denemek istemiyor musun?

Yok! Öyle şeyler yapmam. Kolay sinirlenen biri değilim.

Maç içinde hata yaptığında kendini bundan arındırabildiğini düşünüyor musun? Kendi kendine kızmaya mı başlıyorsun?

Son zamanlarda bunu azaltmaya başladım. Artık kendime herkesin hata yapabileceğini söylüyorum. Kötü biten maçların etkisinden kurtulmak için tesislerdeki odama kapanıyorum. Kulüpteki antrenörlerimiz maç görüntülerinden bize özel 10’ar dakikalık videolar hazırlayıp gönderiyor, onları inceliyorum. İyice kafamı boşaltana kadar da kimseyle konuşmuyorum. Futbolcu biyografileri ve kişisel gelişim kitapları okuyup iyi şeyler düşünmemeye çalışıyorum.

Küçükken röveşata denemeleri yapıyormuşsun. Hâlâ böyle hayallerin var mı?

Evet yapardım. Hatta bir gün yine deneme yaparken komşunun arabasının yan aynasını kırdım. Korkumdan gece yarısına kadar sokaklarda dolaşmıştım. İyi bir komşumuzdu da beni şikayet etmedi.

Ondan sonra da bir daha denemedin mi?

Gençlerbirliği altyapısına geldiğim gün hocamız hangi mevkide oynadığımı sormuştu. Herkesin ön tarafları söylediğini duyunca stoper olduğumu söyledim. Röveşatadan o gün vazgeçmiştim. Sadece daha fazla gole ihtiyacım var. Ne şekilde olursa olsun!