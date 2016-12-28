Podolski’ye Çin’den talip var

Çin Süper Lig’inin son şampiyonu Guangzhou Evergrande, Lukas Podolski’ye talip oldu

Bild’in bugünkü baskısında yer alan habere göre Galatasaray’ın kapısını 20 milyon avroluk teklifle çalması beklenen kulübün Podolski’ye vermesi beklenen maaş ise 9 milyonu bulacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazartesi günü yaptığı açıkmalada oyuncu satmadan transfer yapamayacaklarını, bu yüzden de Çin’den gelecek yüksek teklifleri beklediklerini söylemişti.

Çin takımlarından Shanghai SIPG geçen günlerde Chelsea’ye Oscar’ın transferi için 71.5 milyon avro ödemişti. Guangzhou Evergrande, daha önce Atletico Madrid’de beklentileri karşılayamayan Jackson Martinez ve Paulinho’yu transfer etmişti. Çin kulübünün başında ise Luiz Felipe Scolari bulunuyor.

2018 yılına kadar Galatasaray’la sözleşmesi bulunan Lukas Podolski, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 55 maça çıktı ve 23 gol 13 asist kaydetti