Sneijder’in en iyisi Van Gaal

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Fox Sports’a problem de yaşadığı Louis van Gaal’in çalıştığı en iyi teknik direktör olduğunu söyledi

Altyapısından yetiştiği Ajax’ta 2004 yılında sportif direktörlüğe getirilen Louis van Gaal’le ilgili açıklama yapan Sneijder, onun teknolojik ve taktiksel açıdan çalıştığı en iyi teknik direktör olduğu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Van Gaal’in antrenmanları her zaman çok eğlenceliydi, onunla çalışmaktan her zaman keyif aldım. Geçmişte birçok kez onun taktiksel ve teknolojik açıdan en iyi teknik direktör olduğundan bahsettim, hala aynı fikirdeyim”

Sneijder, 2012-2014 yılları arasında Hollanda Milli Takımı’nda tekrar çalıştığı Van Gaal’le karşılıklı ilişkilerinde sorunlar yaşadığını “Futbolun dışından bakarsam onunla bireysel olarak sorunlarım vardı” sözleriyle ifade etti.

2003’ten bu yana Hollanda formasını terleten 32 yaşındaki oyuncu 126 maçta 30 gol attı. Sneijder’in milli takımda en çok oynayan futbolcu olması için 5 maça çıkması lazım. Edwin van der Sar, Hollanda A Milli Takımı’nda bugüne kadar 130 kez oynamıştı.