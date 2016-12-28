Teknik Direktör Akademisi

UEFA Antrenör Eğitmeni Emrah Bayraktar, futbolda klişe haline gelmiş kavramların arkasındaki gerçekleri gün ışığına çıkarıyor…

SAVUNMADA YÖNLENDİRME

Bu konu, özellikle son dönemde antrenörlük kurslarında eğitmenlerin ısrarla her koşulda rakibi içeriye yönlendirmeyi göstermeleri nedeniyle tartışılır bir hal aldı. Bu yazımızda son yıllarda klişe haline getirilen bu konuya açıklık getireceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen antrenörlük kurslarında, eğitmenlerin ısrarla kursiyerlerden birinci bölge savunmalarında rakipleri içeri yönlendirmelerini istemeleri, beraberinde yeni bir tartışma getirdi. Peki gerçekten de rakipler her zaman içeri mi yönlendirilmeli?

Savunma oyuncularının bir temel duruş pozisyonu vardır. Savunma oyuncusu asla ayak tabanları yerde, vücudu tam rakibe bakacak şekilde pozisyon almaz. Topa müdahale edemiyorsa, mutlaka rakibi bir tarafa yönlendirecek şekilde pozisyon alması gerekir. Yönlendirme yapılacak yer ise; rakibe, bölgeye ve içinde bulundukları pozisyona göre değişir.

Rakibe göre:

Rakibi zayıf olduğu tarafına yönlendirme. Örneğin; savunma oyuncusunun maç öncesi iyi bildiği veya maç içerisinde gözlemlediği, kuvvetli bir sol ayağı olan ama sağ ayağını aynı etkinlikte kullanamayan rakibini, sol tarafını kapatarak sağa doğru yönlendirmesi. Kanatlarda oynayan ama hep içeri doğru topla kat ederek tehlike yaratan oyuncunun dışarı doğru yönlendirilmesi. Mesela Barcelona’yla karşılaşan hiçbir teknik adam, sol bekine “Lionel Messi’yi içeri yönlendir” demiyordur! İçeri yönlendirildiğinde kalabalık içerisinde etkisiz olan ama kanatlardan çok etkili ortalar yapan oyuncuların içeri yönlendirilmesi. Örneğin; oynadığı dönemde David Beckham’ın dışarı yönlendirilmesinin kesinlikle düşünülemeyeceği gibi!

Duruma göre:

Savunmanın dengesiz ve hazırlıksız yakalandığı durumlarda, rakibin özelliklerine bakılmaksızın, savunmada yardım alacağınız arkadaşınıza doğru yönlendirme. Burada öncelik oyalama olacağı için, savunma toparlanana ve sete oturana kadar rakibi en uygun yere yönlendirme. Bu muhtemelen dışarı doğru, kaleden uzak bir bölgeye olacaktır.

Bölgeye göre:

Birinci ve ikinci bölgelerde yönlendirmelerin rakibe veya pozisyona göre içeri veya dışarı nasıl yapılacağını anlattık. Üçüncü bölge savunmasında (yani hücum preste) istisnai olarak yönlendirmeler sadece içeri doğru yapılır. Bu bölgede amaç, rakibin içeri doğru pasla veya driplingle ilerlemesini ve hata yapmasını sağlamaktır. Üçüncü bölgede rakip beke baskı yaparken, uzun toplarla çıkmasını istemediğimiz için öncelikli olarak beklerin kanatlara doğru uzun oynamasını engelleyecek şekilde içeri doğru yönlendirme yapılır. Amaç, rakibin kritik bölgelerde hata yapmasını sağlayarak, kazanılan toplarla bir an evvel gole gitmektir.

Sonuç olarak; futbolda yönlendirme (hatta oyalama) bir temel savunma prensibiyken, içeri ya da dışarı yönlendirme ise bir tercihtir.