Trabzonspor’un sağ beki Sporting Lizbon’dan

Ligde istediği performansı gösteremeyen ve ilk yarıyı 13. sırada tamamlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına başlarken Ersun Yanal’ın istediği ilk isim Sporting Lizbon’un sağ beki Joao Pereira oldu.

Sezon başında yaptığı transferlerle lige iyi bir başlangıç yapması beklenen ancak üst üste aldığı kötü sonuçlarla bir türlü beklenen çıkışı yakalayamayan Trabzonspor, ligin ilk yarısını 13. sırada tamamladı. Bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe maçından sonra transfer yapacaklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine teknik heyet ve yöneticiler kadroya takviye yapmak için kolları sıvadı. Fanatik’in haberine göre, tecrübeli teknik adamın belirlediği listenin en üst sırasında Sporting Lizbon’un sağ bek oyuncusu Joao Pereira var.

Sözleşmesini feshedecek!

Benfica altyapısından yetişen ve daha sonra sırasıyla Braga, Sporting Lizbon, Valencia, Hannover ve yeniden Lizbon’a gelen 32 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Trabzonspor’la yaptığı transfer görüşmesi olumlu geçen tecrübeli oyuncunun kısa sürede resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Bu sezon 14 maçta boy gösteren Joao Pereira teknik direktör Jorge Jesus’un gözüne girmeyi başaramadı. Düzenli forma giymek isteyen deneyimli sağ bekin Trabzonspor’a transferine bu nedenle sıcak baktığı belirtiliyor.