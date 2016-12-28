Yeray Alvarez’den müjde

La Liga ekiplerinden Athletic’te forma giyen Yeray Alvarez’in geçirdiği kanser operasyonunun başarılı geçtiği açıklandı

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada geçen hafta kanser teşhisi konan 21 yaşındaki savunmacının Baracaldo kentindeki Cruces Hastanesi’nde ameliyat edildiği ve vücudundaki tümörlü parçanın başarıyla alındığı belirtildi.

Testis kanseri olan Alvarez’in kontrol amacıyla hastanede gözetim altında tutulduğu ve yapılacak testlerin bitmesinin ardından taburcu edileceği açıklandı. 21 yaşındaki futbolcunun tedavisine bugün eve çıkarak orada devam etmesi bekleniyor.

Athletic’in altyapısından yetişen Alvarez, bu sezon La Liga’nın ilk yarısında 17 maçta forma şansı bulmuş ve 2 asist yapmıştı.