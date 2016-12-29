​”Neden yaptığını anlamak çok zor!”

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor’a 3-2 mağlup olduğu maçı değerlendirirken kırmızı kart gören Chedjou ve Yasin’i eleştirdi.

Spor Servisi programında konuşan Mehmet Demirkol şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray’ın bütün defolarını çok iyi kullandılar Metin hocayı tebrik etmek lazım. Kırmızı kart gerekir bazen ama onlara gerek yoktu. Bu tecrübede olan oyunculara yakışmaz bu kırmızı kartlar. Teknik direktörlüğünde görmek istediğimiz olgunluğu Riekerink’in davranışlarında fazlasıyla görüyoruz. Teknik direktörlüğü tartışma konusu her zaman… İş üzerine yapılan tartışmalar başka genel olgunluk üzerine başka. Riekerink gayet düzgün, derli – toplu konuşmalar yapıyor her zaman… Bütün sorulara cevap veriyor. Bunlardan gocunmamak lazım. Yani bizim teknik direktörümüze nasıl böyle soru soruluyor gibi tepkiler oluyor bazen… Riekerink bütün bu sorulara yanıt verebilecek olgunlukta ve zekada bir insan. Chedjou’nun gördüğü kırmızı kart zalimce bir kırmızı kart ve cezası da çok ağır olacak muhtemelen… Yani iki maç, üç maç olmaz daha fazla olur. Neden yaptı anlamak çok zor. Ben Chedjou’nun futbolculuğunu genel olarak beğeniyorum iyi bir stoper ama kafaca kendisini beğenmiyor. Bu sene öyle en azından… Kontratla mı alakalı sorun ne bilmiyorum ama Galatasaray formasını haketmediği bir performas sergiliyor. Yasin için aynısını söyleyemem. Yasin, Galatasaray için elzem oyunculardan biri, anlık sorumsuzluk onun yaptığı… Chedjou ile aynı kefeye koymuyorum onu zaten. Yasin konusunda bundan sonra frene basarak konuşacağımı söylemiştim.”