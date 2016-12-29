Chelsea’nin Kessie teklifi reddedildi

Serie A ekiplerinden Atalanta, Chelsea'nin Franck Kessie için yaptığo 25 milyon avroluk teklifi reddetti

20 yaşındaki oyuncunun menajeri George Atangana, Kessie ile sadece Chelsea'nin değil, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Arsenal'in de dahil olduğu birçok Premier Lig ekibinin talip olduğunu söyledi.

Geçen sezonu kiralık olarak Cesena'da geçiren genç orta saha, bu sezon Serie A'da 16 karşılaşmada forma giymiş ve 6 gol atmıştı. Yaya Toure'ye benzetilen Kessie için Atalanta'nın belirlediği bonservis bedeliyse 34 milyon avro.

Guardian'a açıklama yapan Atangana, oyuncusunun kariyerini planlarken çok dikkatli olacağını söyledi ve "Bonservis bedeli hakkında yorum yapmam şu aşamada doğru değil ancak dünyanın en iyi genç oyuncularından birinden bahsediyoruz. Ancak bizim önceliğimiz, onun için doğru olan projeyi bulmamız, maddiyat şimdilik ikinci planda. Franck halen çok genç ve her adımımızı dikkatli bir şekilde atmalıyız" ifadelerini ekledi.

Cesena'ya kiralanana kadar savunmada forma giyen Kessie, teknik direktör Massimo Drago'nun onu orta sahaya çekmesiyle birlikte dikkatleri çekmeyi başarmıştı. 20 yaşındaki oyuncu, PSG'nin sağ beki Serge Aurier'le aynı bölgede yer alan Ouragahio şehrinde doğdu, Jean-Jacques Gosso'nun da yetiştiği kulüp olan Stella'da eğitim aldı. 2013 yılında U-17 Dünya Kupası'nda Arjantin'e çeyrek finalde yenilen Fildişi Sahilleri takımının da kaptanlığını yapan Kessie, bir dönem Sunderland'a transfer olacakken çalışma izni alamadığı için İtalya'nın yolunu tutmuştu.