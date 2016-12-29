Hakan Çalhanoğlu, Chelsea’nin listesinde

İngiltere Premier Ligi’nde zirveye kurulan Chelsea’nin devre arası transferinde öncelikli hedefinin Hakan Çalhanoğlu olduğu ortaya çıktı.

Daily Star’ın haberine göre, Chelsea Menajeri Antonio Conte, Bayer Leverkusen’in ofansif orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosunda görmek istiyor. Ancak Chelsea’nin işi zor. Çünkü Hakan Çalhanoğlu’nun peşinde Arsenal, Tottenham, Manchester United ve Everton da var.

Chelsea scout’larının milli oyuncuyu bir süredir izlediği biliniyor. Hakan Çalhanoğlu, bu sezon şu ana kadar 4 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

22 yaşındaki milli futbolcu 2014’te Hamburg’tan Bayer Leverkusen’e 12,5 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu. Hakan’ın Çalhanoğlu’nun kulübüyle halen 2,5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. (CNN Türk)